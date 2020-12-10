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Стало известно о том, будут ли работать КПВВ во время локдауна в январе

Сегодня правительством были внесены изменения в постановление о работе КПВВ

сегодня, 16:46
Автор:

Дмитрий Симоненко

Во время всеукраинского локдауна с 8 по 24 января, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на линии разграничения в Донбассе будут функционировать по обычному расписанию. По этому вопросу правительством были внесены изменения в соответствующее постановление. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Стало известно о том, будут ли работать КПВВ во время локдауна в январе

Кроме того, в своем заявлении во время заседания Кабмина Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников осудил действия властей РФ по блокированию работы КПВВ со стороны РФ как на админгранице с Крымом, так и в Донецкой и Луганской, подчеркнув, что жители данных областей стали заложниками тоталитарного режима страны-агрессора.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что правительство Украины приняло постановление об условиях закрытия пунктов пропуска на границе с Крымом и неподконтрольными Киеву районами Донбасса. Как сказано в постановлении, для того, чтобы закрыть КПВВ на линии разграничения должны быть определенные условия. Итак, среди возможных причин называют "наличие угрозы жизни и здоровью сотрудников или граждан, его пересекают, а также явлений, факторов, которые делают невозможным нормальную работу пропускного пункта".

Кроме того, портал писал о том, что вице-премьер-министр Алексей Резников в интервью ресурсу Радио Свобода рассказал, что Украина реализовала значительную часть договоренностей, которые обсуждались в прошлом году в Париже во время встречи представителей четырех государств. Тогда, 2019-го, на саммите присутствовали лидеры Украины, России, Франции и Германии. Они обсудили ряд вопросов, касающихся ситуации на Востоке (в частности речь шла о прекращении огня и обмен пленными), газовые вопросы и вопросы мира.



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Источник: https://mtot.gov.ua/ua/nezvajajuchi-na-posileni-karantinni-obmejennja-u-sichni-kpvv-pracjuvatimut-u-shtatnomu-rejimi
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