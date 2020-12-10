"Это нужно каждому из нас": Степанов объяснил, каких результатов ожидают от январского локдауна

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Любовь Блажко
Локдаун, который планируется в январе, должен снизить спад заболеваемости примерно на 50%. Такое заявление сделал министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга.
Фото: Facebook/Максим Степанов
Для примера он взял страны Европы, добавив, что там карантин гораздо жестче, нежели тот, что планируют сделать у нас. В европейских странах есть комендантский час, согласно которому люди не могут отходить от своего дома дальше, чем на километр. Такие серьезные ограничения европейцы объясняют тем, что это поможет снизить заболеваемость где-то на 80%. И если сравнить европейский локдаун с украинским, то у нас он будет намного слабее, поэтому и результатов стоит ожидать немного иных.
Максим Степанов акцентировал внимание на том, что все украинцы должны отнестись к этому серьезно и в этот период не нарушать правила карантина.
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