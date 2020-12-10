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"Это нужно каждому из нас": Степанов объяснил, каких результатов ожидают от январского локдауна

Министр привел в пример европейские страны, где карантин намного суровее

сегодня, 16:50
Автор:

Любовь Блажко

Локдаун, который планируется в январе, должен снизить спад заболеваемости примерно на 50%. Такое заявление сделал министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга. 

"Это нужно каждому из нас": Степанов объяснил, каких результатов ожидают от январского локдауна

Фото: Facebook/Максим Степанов

Для примера он взял страны Европы, добавив, что там карантин гораздо жестче, нежели тот, что планируют сделать у нас. В европейских странах есть комендантский час, согласно которому люди не могут отходить от своего дома дальше, чем на километр. Такие серьезные ограничения европейцы объясняют тем, что это поможет снизить заболеваемость где-то на 80%. И если сравнить европейский локдаун с украинским, то у нас он будет намного слабее, поэтому и результатов стоит ожидать немного иных. 

Максим Степанов акцентировал внимание на том, что все украинцы должны отнестись к этому серьезно и в этот период не нарушать правила карантина. 

"Мы рассчитываем на эффект не менее 40-50% снижение количества инфицированных за этот период", — объяснил глава Минздрава. 

"Такие усиленные ограничения будут крайне необходимы, ведь в январе-феврале эпидемиологи прогнозируют осложнение ситуации традиционным ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. Очень важно подойти к этому периоду с наименьшими цифрами по заболеваемости коронавирусной болезни. Это нужно каждому из нас — ради жизни и здоровья", — написал Степанов на своей странице в социальных сетях перед этим. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в Минэкономики подсчитали убытки карантина выходного дня. Согласно оценкам Минэкономики, убытки составляют от 0,04 до 0,06 процентных пунктов от ВВП в расчете за год. Самый тяжелый удар пришелся малые и средние предприятия. Тем не менее это никак не отразилось на финансовой системе. Именно по этой причине банковская сфера вела бесперебойную деятельность. 


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Источник: https://ukraine.segodnya.ua/ua/ukraine/koronavirus-v-ukraine-onlayn-brifing-stepanova-1494220.html
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