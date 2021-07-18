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Инцидент на границе с РФ: известно, кто напал на украинских пограничников

Лицами, которые ночью избили пограничников и забрали их оружие, оказались сотрудники СБУ

сегодня, 20:45
Автор:

Вечканова Елена

Расследование неприятного инцидента на украинско-российской границе получило неожиданный поворот. По информации "Зеркала недели", были задержаны двое из троих напавших на пограничный отряд, дежуривший с субботы на воскресенье, 18 июля, на границе Украины и России в Сумской области.

Инцидент на границе с РФ: известно, кто напал на украинских пограничников

На пограничников у границы с РФ напали работники СБУ. Фото иллюстративное

Как оказалось, нападающие работали на Службу безопасности Украины. Интересно, что их причастность к случившемуся была раскрыта их же коллегами по управлению. В данный момент правонарушители отстранены от работы, ими занимаются представители следственных органов.

В Службе подчеркивают, что подобное поведение для людей, работающих в подобных структурах, не является допустимой. Именно поэтому с пограничниками продолжат сотрудничать, чтобы виновники понесли должное наказание.

К слову, пользователи Сети предположили, что вероятной причиной нападения на военнослужащих могла стать жесткая борьба пограничной службы с контрабандой, особенно ввозимой с территории Российской Федерации. Официального подтверждения подобной информации не было.

Напомним, ранее стало известно, что двоих военнослужащих, заступивших на дежурство в ночь на 18 июля, жестоко избили несколько неизвестных нападающих. Применив физическую силу, они смогли заполучить табельное оружие пограничников и спустя короткое время после нападения ретировались. Пограничники, получившие увечья при нападении, пребывают в удовлетворительном состоянии. Больше деталей — в нашем материале.

К слову, "Комментарии" сообщали, что работники Службы безопасности Украины не так давно смогли разоблачить людей, которые крышевали одну из самых крупных криптоферм на территории нашей страны. Как правоохранителям это удалось, читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, почему скандально известный российский рэпер Моргенштерн решил судиться с СБУ, и по какой причине сотрудники спецслужб решили избавиться от имени еще одного известного "крымнашиста" Филиппа Киркорова в так называемом "черном списке артистов".


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Источник: https://zn.ua/ukr/UKRAINE/dva-spivrobitnika-spetssluzhbi-zatrimani-za-napad-na-prikordonnij-narjad-na-sumshchini.html
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