Инцидент на границе с РФ: известно, кто напал на украинских пограничников

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Вечканова Елена
Расследование
неприятного инцидента на украинско-российской границе получило неожиданный
поворот. По информации "Зеркала недели", были задержаны двое из троих напавших
на пограничный отряд, дежуривший с субботы на воскресенье, 18 июля, на границе Украины и России в Сумской области.
На пограничников у границы с РФ напали работники СБУ. Фото иллюстративное
Как оказалось,
нападающие работали на Службу безопасности Украины. Интересно, что их
причастность к случившемуся была раскрыта их же коллегами по управлению. В
данный момент правонарушители отстранены от работы, ими занимаются представители
следственных органов.
В Службе подчеркивают, что подобное поведение для людей, работающих в подобных структурах, не является допустимой. Именно поэтому с пограничниками продолжат сотрудничать, чтобы виновники понесли должное наказание.
К слову, пользователи Сети предположили, что вероятной причиной нападения на военнослужащих могла стать жесткая борьба пограничной службы с контрабандой, особенно ввозимой с территории Российской Федерации. Официального подтверждения подобной информации не было.
Напомним, ранее стало известно, что двоих военнослужащих, заступивших на дежурство в ночь на 18 июля, жестоко избили несколько неизвестных нападающих. Применив
физическую силу, они смогли заполучить табельное оружие пограничников и спустя короткое время после нападения ретировались. Пограничники, получившие увечья при нападении, пребывают в
удовлетворительном состоянии. Больше деталей — в нашем материале.
К слову, "Комментарии" сообщали, что работники Службы безопасности Украины не так давно смогли разоблачить людей, которые крышевали одну из самых крупных криптоферм на территории нашей страны. Как правоохранителям это удалось, читайте в нашем материале.
Также на портале вы можете узнать о том, почему скандально известный российский рэпер Моргенштерн решил судиться с СБУ, и по какой причине сотрудники спецслужб решили избавиться от имени еще одного известного "крымнашиста" Филиппа Киркорова в так называемом "черном списке артистов".
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