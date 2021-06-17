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Почему российский рэпер Morgenshtern подал в суд на СБУ

Дело рассматривает Окружной административный суд Киева

сегодня, 19:55
Автор:

Данило Матюха

Российский музыкант Алишер Валеев, более известный как Morgenshtern, обжаловал внесение его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева (ОАСК).

Почему российский рэпер Morgenshtern подал в суд на СБУ

Morgenshtern - фото из открытых источников

Работники суда отмечают, что истец просит ОАСК признать противоправными действия СБУ по подготовке документов и обращению в Министерство культуры и информационной политики Украины о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск от Алишера Моргенштерна к Службе безопасности Украины о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по этому административному иску", — говорится в сообщении.

Также Morgenshtern просит признать противоправным и отменить приказ Минкультуры об обновлении перечня опасных для нацбезопасности лиц, что в дальнейшем позволило бы ему посещать Украину.

Напомним, что с 28 апреля 2021 года артисту официально запрещен въезд на территорию Украины. Ранее рэпер анонсировал несколько летних концертов в нашей стране. При этом Morgenshtern высказывал опасения относительно вероятной поездки в Украину.

Интересно, что в апреле этого года Morgenshtern уже попадал в скандал, связанный с украинским государством. Билеты на его июньский концерт стали главным призом в розыгрыше одного из столичных университетов.

Следует отметить, что многие студенты были возмущены подобным конкурсом. По их мнению, разыгрывать билеты на концерт представителя страны-агрессора неправильно со стороны руководства высшего учебного заведения.

Порталу "Комментарии" разобраться в ситуации помогли компетентные эксперты. Некоторые их них считают, что таким образом в университете пытались пропиарить ВУЗ.


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Источник: http://oask.gov.ua/node/4970
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