Почему российский рэпер Morgenshtern подал в суд на СБУ

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Данило Матюха
Российский музыкант Алишер Валеев, более известный как Morgenshtern, обжаловал внесение его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева (ОАСК).
Morgenshtern - фото из открытых источников
Работники суда отмечают, что истец просит ОАСК признать противоправными действия СБУ по подготовке документов и обращению в Министерство культуры и информационной политики Украины о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.
Также Morgenshtern просит признать противоправным и отменить приказ Минкультуры об обновлении перечня опасных для нацбезопасности лиц, что в дальнейшем позволило бы ему посещать Украину.
Напомним, что с 28 апреля 2021 года артисту официально запрещен въезд на территорию Украины. Ранее рэпер анонсировал несколько летних концертов в нашей стране. При этом Morgenshtern высказывал опасения относительно вероятной поездки в Украину.
Интересно, что в апреле этого года Morgenshtern уже попадал в скандал, связанный с украинским государством. Билеты на его июньский концерт стали главным призом в розыгрыше одного из столичных университетов.
Следует отметить, что многие студенты были возмущены подобным конкурсом. По их мнению, разыгрывать билеты на концерт представителя страны-агрессора неправильно со стороны руководства высшего учебного заведения.
Порталу "Комментарии" разобраться в ситуации помогли компетентные эксперты. Некоторые их них считают, что таким образом в университете пытались пропиарить ВУЗ.
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