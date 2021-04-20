Моргенштерн для будущих украинских дипломатов: университет культуры попал в скандал

Недавно сеть всколыхнул пост на Instagram-странице Киевского национального университета культуры. Н а кафедре международных отношений разыгрывают билеты на концерт российского исполнителя Моргенштерна. Концерт должен пройти в Киеве в июне, хоть сам факт его проведения также вызывает вопросы. Многие студенты возмущены подобным конкурсом . Молодые люди считают, что разыгрывать билеты на концерт представителя страны-агрессора, которая отослала посла Украины, – некомпетентно со стороны национального университета. Комментаторы называют данную ситуацию "зрадой". Их оппоненты уверяют, что музыка – вне политики. Кто же здесь прав, сайту "Комментарии" помогли разобраться эксперты.

Университет культуры дарит билеты на Моргенштерна будущим дипломатам. Фото: education.24tv.ua

В данном розыгрыше нет политики

По мнению эксперта Украинского института политики Даниил Богатырев, формально в этой ситуации всё просто: исполнителю не запрещен въезд на территорию страны, а значит, и его концерты проводить можно. И соответственно, билеты на эти концерты продавать или разыгрывать тоже можно.

"Любые спекуляции тут выглядят как полный идиотизм, – считает Даниил Богатырев. – Другой вопрос в том, что творчество и личность данного конкретного исполнителя – явно не лучшее, что можно пропагандировать среди студентов. Тем более – факультета международных отношений. Гнусный рэп, матерщина, показательно аморальный образ жизни и вдобавок – татуировка с "числом зверя" на лице…"

Походы студентов на концерты такого исполнителя точно не следует поощрять, считает эксперт.

"Впрочем, положа руку на сердце, отечественная попса не сильно лучше этой дряни. Музыка для пылесоса, разлагающая мозг", – считает Даниил Богатырев.

Розыгрыш билетов на концерт — пиар ход, который не удался



Кандидат политических наук Дмитрий Гаврилюк считает, что инициатива представителей университета культуры с билетами на концерт Моргенштерна – неграмотный, некорректный пиар ход. С помощью которого, возможно, хотели увеличить количество подписчиков в соцсетях. Однако выбор мотивации, да еще и для студентов-международников, мягко говоря, оказался "не в тему".

"В нашем мире, а особенно в постсоветском пространстве, ничего не обходится без политики. Она пронизывает все сферы жизни, включая культуру. Достаточно вспомнить, что практически все избирательные циклы проходят при поддержке представителей шоу-бизнеса. А некоторые артисты и сами идут в политику", — отмечает Дмитрий Гаврилюк.

При этом он обращает внимание на тот факт, что к Моргенштерну не было претензий ни со стороны СБУ, ни со стороны известной сайта "Миротворец".

"Сам этот исполнитель ранее говорил, что отказался ехать выступать в Крым, поскольку не сможет тогда приехать в Украину. Возможно, сыграл меркантильный интерес. В Украине ведь можно получить куда больше. Билет на его концерт, по некоторым данным, стоит от 500 грн до 4 тыс. грн. Но, подчеркиваю, не вникая в творчество данного исполнителя, инициатива представителей университета культуры (или тех, кто отвечает за его пиар в соцсетях) – неграмотная. Куда логичнее было бы разыгрывать среди студентов международных отношений приглашения на встречу с, к примеру, известным геополитиком, дипломатом с большим стажем. Радует, что в соцсетях достаточно много комментариев подобного рода", — заключает политэксперт.

Ранее сайт "Комментарии" писал, сколько зарабатывает Моргенштерн.





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