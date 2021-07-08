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Главная Новости Общество Криминал СБУ разоблачила крупнейшую криптоферму в Украине: подробности (фото)
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СБУ разоблачила крупнейшую криптоферму в Украине: подробности (фото)

Почти 5000 компьютеров «майнили» криптовалюту непосредственно на территории "Винницаоблэнерго"

сегодня, 15:07
Автор:

Андрей Ройко

Большой "улов" поймали в Виннице работники экономической безопасности СБУ и Нацполиции — самую большую незаконную ферму по майнингу криптовалют. Так как майнинг требует значительных затрат электроэнергии, злоумышленники довольно нагло разместились непосредственно на промышленной территории акционерного общества "Винницаоблэнерго" и крали "хлеб" энергетиков. По результатам рейда, украинские силовики изъяли почти 5000 единиц компьютерной техники, — сообщили в пресс-центре СБУ.

СБУ разоблачила крупнейшую криптоферму в Украине: подробности (фото)

Самая крупная незаконная криптоферма в Украине была выявлена правоохранителями в Виннице, фото СБУ

Как установили правоохранители, незаконную криптоферму организовали жители Киева и Винницы. Для своей деятельности они использовали одно из бывших складских помещений АО "Винницаоблэнерго" и незаконно отбирали электроэнергию из сетей предприятия. А чтобы "замести следы", использовали условные средства учета потребления электроэнергии.

По предварительным выводам, деятельность винницкой криптофермы могла наносить энергетикам ущерба от 5 до 7 млн гривен ежемесячно. В то же время, пугают правоохранители, незаконный и значительный отбор электрической энергии мог лишить света целые кварталы города.

Уголовное производство по факту было возбуждено по ч. 2 статьи 188-1 ("похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования") Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители изъяли непосредственно на "ферме" и по адресам проживания фигурантов дела 3800 игровых приставок, более 500 видеокарт, 50 процессоров, другую технику и комплектующие, черновую документацию по потреблению электроэнергии. По заключению правоохранительных органов, деятельность крупнейшей украинской криптофермы была бы невозможной без причастности к этому непосредственно должностных лиц "Винницаоблэнерго".

Напомним, ранее украинские власти запустили процесс легализации Майнинг валют, — сообщали "Комментарии".

СБУ разоблачила крупнейшую криптоферму в Украине: подробности (фото) - фото 2


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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-vykryla-naibilshu-kryptofermu-v-ukraini-maizhe-5-tys-kompiuteriv-mainyly-hroshi-na-vinnytsiaoblenerho
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