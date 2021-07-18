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Главная Новости Общество происшествия На украинских пограничников напали на границе с Россией: что известно
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На украинских пограничников напали на границе с Россией: что известно

В ночь на 18 июля неизвестные избили наряд пограничников, несущих службу на украино-российской границе

сегодня, 17:27
Автор:

Вечканова Елена

Непростой оказалась ночь с субботы на воскресенье, 18 июля, для работников украинской Госпогранслужбы. Двоих военнослужащих, заступивших на дежурство, жестоко избили несколько неизвестных нападающих. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

На украинских пограничников напали на границе с Россией: что известно

Трое неизвестных напали на двух украинских пограничников. Фото: МВД

Силы были не равны: на двух пограничников вышло трое нарушителей. Применив физическую силу, они смогли заполучить табельное оружие пограничников. Спустя короткое время после нападения неизвестные ретировались.

Как оказалось позже, скорее всего, атака на военнослужащих пришлась не со стороны Российский Федерации. Подобного варианта пока не исключают, но больше склоняются к тому, что нападающие пришли все же с украинской территории. К слову, убегали они точно вглубь нашей страны.

Уже после полудня в Госпогранслужбе сообщили, что пограничники, получившие увечья при нападении, пребывают в удовлетворительном состоянии. Отмечается, что напавшие неизвестные не пытались их убить или ранить с помощью табельного оружия.

Несмотря на то, что инцидент не закончился трагедией, представители службы усиливают патрули на границе и тщательно ведут расследование случившегося. К слову, оружие избитых военнослужащих удалось вернуть.

В целом это нападение пограничники считают попыткой запугать украинцев, несущих службу на указанной части границы. При этом причины, которые бы могли такое повлечь, не называются.

К слову, если правонарушителей найдут, то им может грозить до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какой конфуз произошел на границе с Украиной у европейских туристов. Спойлер — ребята незаконно пересекли государственную границу на велосипедах. Как они оправдывали свой поступок, читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, где в Украине может появиться пограничный мост, на строительство которого потратят несколько миллиардов гривен.



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Источник: https://t.me/mvs_ukraine/7184
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comments

Обусуждения

дед

сегодня, 17:10

Надо их подлечить,а потом гнать сраной метлой,предварительно разжаловав до звания "заср...нцы позорные".

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