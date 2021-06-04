logo
Русский Українська

BTC/USD

35861.55

ETH/USD

2568.58

LTC/USD

171.70

USD/UAH

27.45

EUR/UAH

33.25

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия "Украина - это Европа": почему немецкие велотуристы решили обойти пограничные заставы
commentss НОВОСТИ Все новости

"Украина - это Европа": почему немецкие велотуристы решили обойти пограничные заставы

Путешественники перепутали границы ЕС

сегодня, 14:35
Автор:

Данило Матюха

Пограничники Львовского отряда задержали двух немецких велотуристов, которые незаконно пересекли отечественный границу из Польши. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Украина - это Европа": почему немецкие велотуристы решили обойти пограничные заставы

Велотуристы - фото из открытых источников

Военнослужащие отдела "Грушев" зафиксировали срабатывание сигнализационного прибора на границе. Пограничный наряд, прибывший на место, обнаружил вблизи украинско-польской границы двух мужчин на велосипедах.

Впоследствии выяснилось, что нарушители — 21 и 36 летние граждане Германии. С собой они имели документы и объяснили, что путешествуют по миру на велосипедах.

На этот раз их веломаршрут проходил из Германии в Таиланд через Польшу, Беларусь и РФ. С Дюссельдорфа они отправились около двух недель назад. Ехать из Польши в Украину напрямик немцы решили, ведь думали, что наша страна входит в ЕС и пересекать границу в пунктах пропуска не обязательно, отмечают пограничники.

Сейчас на иностранцев оформили документы админпроизводства за незаконное пересечение государственной границы Украины.

Напомним, что в начале года 49-летнего гражданина Украины задержали на польской границе вместе с его несовершеннолетней дочерью. Мужчина пытался выехать за границу, не сообщив матери о совместной поездке с ребенком и предлагал пограничникам взятку в сумме 1500 гривен.

Ранее "Комментарии" информировали, как в зоне отчуждения задержали браконьеров с 40 кг рогов оленей и других животных.

Также на портале можно узнать, каким образом украинским правоохранителям удалось остановить транспортировки тонны героина в страны ЕС.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://dpsu.gov.ua/ua/news/Dvo-nimciv-nezakonno-peretnuli-kordon-bo-dumali-shcho-Ukraina-v-S/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ