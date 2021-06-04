"Украина - это Европа": почему немецкие велотуристы решили обойти пограничные заставы

Пограничники Львовского отряда задержали двух немецких велотуристов, которые незаконно пересекли отечественный границу из Польши. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Велотуристы - фото из открытых источников

Военнослужащие отдела "Грушев" зафиксировали срабатывание сигнализационного прибора на границе. Пограничный наряд, прибывший на место, обнаружил вблизи украинско-польской границы двух мужчин на велосипедах.

Впоследствии выяснилось, что нарушители — 21 и 36 летние граждане Германии. С собой они имели документы и объяснили, что путешествуют по миру на велосипедах.

На этот раз их веломаршрут проходил из Германии в Таиланд через Польшу, Беларусь и РФ. С Дюссельдорфа они отправились около двух недель назад. Ехать из Польши в Украину напрямик немцы решили, ведь думали, что наша страна входит в ЕС и пересекать границу в пунктах пропуска не обязательно, отмечают пограничники.

Сейчас на иностранцев оформили документы админпроизводства за незаконное пересечение государственной границы Украины.

Напомним, что в начале года 49-летнего гражданина Украины задержали на польской границе вместе с его несовершеннолетней дочерью. Мужчина пытался выехать за границу, не сообщив матери о совместной поездке с ребенком и предлагал пограничникам взятку в сумме 1500 гривен.

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