Наставили рога: пограничники задержали необычный груз в зоне отчуждения (ВИДЕО)

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Вечканова Елена
В День Святого Николая на Житомирщине пограничники задержали трех мужчин с необычным багажом. Из зоны отчуждения на свободную от радиации территорию горе-коллекционеры пытались вывезти рога копытных животных. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Зачем мужчинам понадобились радиоактивные рога, не сообщается. Фото: ГПСУ
Злоумышленниками оказались жители Киевской области: двое украинцев и белорус. Последний имеет разрешение на постоянное проживание в Украине. Интересно, что один из злоумышленников уже не впервые попадается в руки сотрудников правоохранительных органов. Перед этим мужчину с аналогичным "рогатым" грузом и также двумя подельниками задерживали непосредственно в Чернобыльской зоне.
Пограничники Житомирского отряда передали воров в руки копов. В полиции уже составлен протокол согласно ст. 46-1 КУоАП "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению". Кроме того, "коллекционеры" могут не избежать и уголовной ответственности.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что пытаются ввезти в Украину под видом сока и кофе.
Также портал сообщал о неудачной попытке российских контрабандистов доставить в Украину незаконную икру. Конечной целью правонарушителей помешал контрабандный ров, построенный на российско-украинской границе. Правонарушителям пришлось поджечь собственный автомобиль.
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