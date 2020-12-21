Наставили рога: пограничники задержали необычный груз в зоне отчуждения (ВИДЕО)

В День Святого Николая на Житомирщине пограничники задержали трех мужчин с необычным багажом. Из зоны отчуждения на свободную от радиации территорию горе-коллекционеры пытались вывезти рога копытных животных. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Зачем мужчинам понадобились радиоактивные рога, не сообщается. Фото: ГПСУ

Злоумышленниками оказались жители Киевской области: двое украинцев и белорус. Последний имеет разрешение на постоянное проживание в Украине. Интересно, что один из злоумышленников уже не впервые попадается в руки сотрудников правоохранительных органов. Перед этим мужчину с аналогичным "рогатым" грузом и также двумя подельниками задерживали непосредственно в Чернобыльской зоне.



Для каких именно нужд воришки собирали рога оленей, лосей и козлов в зоне отчуждения, не сообщается. Но к встрече с пограничниками правонарушители успели "пополнить свою коллекцию" более, чем тридцатью парами рогов, что в целом превышает вес в 50 кг. Естественно, весь "костный" груз был изъят при задержании.



Пограничники Житомирского отряда передали воров в руки копов. В полиции уже составлен протокол согласно ст. 46-1 КУоАП "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению". Кроме того, "коллекционеры" могут не избежать и уголовной ответственности.



Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что пытаются ввезти в Украину под видом сока и кофе.

Также портал сообщал о неудачной попытке российских контрабандистов доставить в Украину незаконную икру. Конечной целью правонарушителей помешал контрабандный ров, построенный на российско-украинской границе. Правонарушителям пришлось поджечь собственный автомобиль.

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