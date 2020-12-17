Вместо сока и кофе: пограничники снова удивляются необычным грузам

За последние сутки пограничники помешали ввозу контрабандных сигарет и спирта в Украину. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Насыщенные сутки — пограничникам некогда отдыхать. Фото: ГПСУ

Поздней ночью четыре человека пытались пересечь румынско-украинскую границу с четырьмя ящиками сигарет. Пограничники с пункта пропуска "Солотвино" уже окрестили контрабандистов "интернациональным квартетом", так как половина из них украинцы, а остальные двое — граждане Румынии.

Чтобы не платить специальный акцизный сбор, изобретательные нарушители замаскировали свой груз под сок и кофе. Некоторые пытались скрыть сигаретные пачки в личных вещах и одеяле. Впрочем, никакие ухищрения не помогли. Все обнаруженные никотиновые изделия — а это более 2000 пачек — законно изъяты работниками таможни.

Не менее интересная находка досталась и пограничникам Подольского отряда в Одесской области, которые работают на украинско-молдавской границе.

Автомобиль "Lexus" с отечественными номерами был остановлен для проверки на перекрестке дорог "Кучурган-Степановка-Первомайск". Правоохранители нашли в машине восемь 25-литровых канистр со спиртом. Водитель, 44-летний житель с. Павловка Раздельнянского района, сообщил, что взялся за перевозку багажа к местному рынку после обещания получить вознаграждение. Особу, попросившую об этом, по его убеждению, мужчина не знает.

Пограничникам пришлось изъять и алкогольный груз, и сам автомобиль, что в общем оценивается в 330 тысяч грн. Планируется начать уголовное производство в рамках ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).

Ранее "Комментарии" сообщали о рискованной 71-летней бабушке, которая пыталась пересечь границу с наркотиками.

Также портал писал, что на границе с Россией был найден обгоревший микроавтобус с остатками контрабанды.

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