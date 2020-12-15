На границе с РФ задержали 71-летнюю бабушку с неожиданным "товаром" (ВИДЕО)

Наркокурьером, как оказалось, могут быть и дамы очень почтенного возраста. Так, украинские пограничники опешили, когда задержали бабушку на российско-украинской границе, которая оказалась в ее 71 год наркодилером. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в своем Telegram-канале, публикуя соответствующее видео.

Фото из открытых источников

Сообщается, что бабушку-наркодилера пограничники совместно с таможенниками задержали в пограничном пункте пропуска "Гоптовка" на границе с Российской Федерацией. Возраст злоумышленницы составляет 71 год. Как рассказали в Госпогранслужбе, бабушка несла за пазухой в Россию две бутылки с марихуаной.

Выявить запрещенные вещества пограничникам помогла служебная собака. Хотя и бабушка, как можно увидеть в видеоролике, пыталась отвлечь собаку своей сумочкой.

Как отмечается в сообщении ГПСУ, нарушительница почтенного возраста вместе с ее "товаром" были переданы правоохранителям.

Напомним, на днях на границе с Россией был найден обгоревший автомобиль с неожиданным грузом. Осматривая обгоревшие обломки микроавтобуса, пограничники нашли в нем остатки красной и черной икры. Водитель и возможные пассажиры покинули место аварии до прибытия представителей украинских служб. Сейчас устанавливается, был ли подожжен "УАЗ" намеренно — для сокрытия попытки переправить контрабанду. Опубликовано видео с места инцидента.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", испанцы пытались протянуть почти 2 тонны конопли через французскую границу. В расследовании фигурирует водитель грузовика. Этот инцидент — рекорд для регионального таможенного управления Дижона с 2016 года.

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