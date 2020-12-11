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На границе с Россией найден обгоревший автомобиль с неожиданным грузом (ВИДЕО)

Микроавтобус не преодолел противоконтрабандный ров

сегодня, 13:52
Автор:

Вечканова Елена

На российско-украинской границе служащие обнаружили обгоревший "УАЗ", где нашли остатки контрабандных продуктов. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

На границе с Россией найден обгоревший автомобиль с неожиданным грузом (ВИДЕО)

Машина свалилась в противоконтрабандный ров. Фото: ГПСУ

Осматривая обгоревшие обломки микроавтобуса, пограничники обнаружили остатки красной и черной икры. Водитель и возможные пассажиры покинули место аварии до прибытия представителей украинских служб. Сейчас устанавливается, был ли подожжен "УАЗ" намеренно — для сокрытия попытки переправить контрабанду.


Инцидент произошел на участке отдела пограничной службы "Волчанск", что относится к Харьковскому отряду. Автомобиль не преодолел специальный противоконтрабандный ров, застряв в нем в почти вертикальном положении.

"Стоит отметить, что с украинской стороны никаких следов деятельности контрабандистов не обнаружено. Следы микроавтобуса четко свидетельствовали, что он двигался со стороны России. Тот факт, что УАЗ двигался с их стороны, представители пограничной службы ФСБ РФ признали", — говорится в сообщении пресс-службы пограничников.

Для справки. Противоконтрабандный ров — специальное инженерное сооружение в виде широкой канавы. Используется для защиты в мирное и военное время, а также для предотвращения движения противника. В ХХ веке широко подобные рвы часто рыли для остановки танков во время Второй мировой войны.

Это далеко не первая попытка иностранных контрабандистов ввезти в Украину нелегальную продукцию. Ранее "Комментарии" сообщали, что на границе с Польшей украинские пограничники задержали автобус, в котором вместо пассажиров находились сигареты.

Также на портале рассказывали о возможном нарушении границы в Сумской области, в результате которого застрелили местного жителя.


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Источник: https://dpsu.gov.ua/ua/news/%20video%20-na-kordoni-z-rosiyu-viyavili-obgoriliy-uaz-yakiy-ne-zmig-zdolati-inzhenernu-pereshkodu-ukrainskih-prikordonnikiv/?fbclid=IwAR3MfwlfbyaRV9jPUt3Z2nt0lneabhpxd6XeFT9KcD84ij3NEASw4ujoNyI
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