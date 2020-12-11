На границе с Россией найден обгоревший автомобиль с неожиданным грузом (ВИДЕО)

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Вечканова Елена
На российско-украинской границе служащие обнаружили обгоревший "УАЗ", где нашли остатки контрабандных продуктов. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Машина свалилась в противоконтрабандный ров. Фото: ГПСУ
Осматривая обгоревшие обломки микроавтобуса, пограничники обнаружили остатки красной и черной икры. Водитель и возможные пассажиры покинули место аварии до прибытия представителей украинских служб. Сейчас устанавливается, был ли подожжен "УАЗ" намеренно — для сокрытия попытки переправить контрабанду.
Инцидент произошел на участке отдела пограничной службы "Волчанск", что относится к Харьковскому отряду. Автомобиль не преодолел специальный противоконтрабандный ров, застряв в нем в почти вертикальном положении.
Для справки. Противоконтрабандный ров — специальное инженерное сооружение в виде широкой канавы. Используется для защиты в мирное и военное время, а также для предотвращения движения противника. В ХХ веке широко подобные рвы часто рыли для остановки танков во время Второй мировой войны.
Это далеко не первая попытка иностранных контрабандистов ввезти в Украину нелегальную продукцию. Ранее "Комментарии" сообщали, что на границе с Польшей украинские пограничники задержали автобус, в котором вместо пассажиров находились сигареты.
Также на портале рассказывали о возможном нарушении границы в Сумской области, в результате которого застрелили местного жителя.
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