Пограничники вместо пассажиров увидели в автобусе неожиданную находку (ВИДЕО)

Рейсовый автобус, буквально нашпигованный сигаретами, остановили украинские пограничники. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ГПСУ.

Контрабанду обнаружили сегодня утром пограничники Львовского отряда на границе с Польшей. Так, транспортное средство рейсом "Херсон-Варшава" следовало через пункт пропуска "Рава-Русская" в страну-соседку. Водителем оказался гражданин Украины.

Однако обычный с виду автобус оказался тайником. Так, пограничники совместно с таможенниками провели осмотр автобуса и нашли немало скрытых сигарет. Сообщается, что табачные изделия были упакованы повсюду: в потолке, за обшивкой, в полу и даже под пассажирскими сиденьями. Всего выявлено 3000 тысячи пачек сигарет. В ГПСУ отметили, что все изделия, владельцем которых оказался водитель, изъяты.





Как сообщалось ранее, пограничники нашли на украинско-молдавской границе подводный спиртопровод для перекачки спирта в Украину. Полиэтиленовый трубопровод диаметром 32 мм и длиной 500 метров проложили к частному зданию вблизи Кучурганского водохранилища.

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