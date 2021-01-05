С Украины пытались переправить в ЕС тонну героина (ФОТО, ВИДЕО)

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Вечканова Елена
Через украинскую границу в страны ЕС чуть не попало более тонны героина. О ликвидации контрабанды наркотиков сообщают Telegram-канал Государственной таможенной службы Украины.
Героин везли под видом риса. Фото: ГТСУ
Общий вес изъятого наркотического груза — 1,035 тонны. Предварительно объявленная стоимость такого количества героина — 2,3 млрд гривен (учитывая цены черного рынка — ред.).
В Украину героин завезли морским путем: из Турции был доставлен в Одесский морской торговый порт. Интересно, что на бумагах наркотики были официально задекларированные как невинная пищевая крупа, точнее рис.
С декабря 2020 года несколько турецких граждан занимались тем, чтобы без проблем перевезти контейнеры с героином на Львовщину. Оттуда груз должны были доставить в другие европейские государства. Впрочем, не судьба.
Операция осуществлялась путем сотрудничества одесских и львовских таможенников, а также сотрудников Службы безопасности Украины. Непосредственными руководителями выступили представители Львовской областной прокуратуры.
Следственные действия в отношении факта контрабанды наркотиков продолжаются, устанавливаются другие причастные лица, проводятся обыски. Горе-дилерам грозит значительная уголовная ответственность.
Менее элегантно пытались вывезти из Украины бриллианты — как сообщали "Комментарии", в Борисполе на горячем задержали пару контрабандистов. К похожим хитростей прибегнул еще один горе-турист: прятал "травку" в носках и трусах.
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