С Украины пытались переправить в ЕС тонну героина (ФОТО, ВИДЕО)



















Через украинскую границу в страны ЕС чуть не попало более тонны героина. О ликвидации контрабанды наркотиков сообщают Telegram-канал Государственной таможенной службы Украины.

Героин везли под видом риса. Фото: ГТСУ

Общий вес изъятого наркотического груза — 1,035 тонны. Предварительно объявленная стоимость такого количества героина — 2,3 млрд гривен (учитывая цены черного рынка — ред.).

В Украину героин завезли морским путем: из Турции был доставлен в Одесский морской торговый порт. Интересно, что на бумагах наркотики были официально задекларированные как невинная пищевая крупа, точнее рис.

С декабря 2020 года несколько турецких граждан занимались тем, чтобы без проблем перевезти контейнеры с героином на Львовщину. Оттуда груз должны были доставить в другие европейские государства. Впрочем, не судьба.

"Для проведения мероприятий по выявлению и ликвидации канала контрабанды наркотиков на территории Украины, было принято решение провести так называемую контролируемую поставку. [...] Далее этот "товар" организаторы перевозили автотранспортом на Западную Украину (Львов), где трое граждан Турции и вышеуказанные контейнеры и были задержаны", — говорится в сообщении таможенников.





Операция осуществлялась путем сотрудничества одесских и львовских таможенников, а также сотрудников Службы безопасности Украины. Непосредственными руководителями выступили представители Львовской областной прокуратуры.

Следственные действия в отношении факта контрабанды наркотиков продолжаются, устанавливаются другие причастные лица, проводятся обыски. Горе-дилерам грозит значительная уголовная ответственность.

Менее элегантно пытались вывезти из Украины бриллианты — как сообщали "Комментарии", в Борисполе на горячем задержали пару контрабандистов. К похожим хитростей прибегнул еще один горе-турист: прятал "травку" в носках и трусах.

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