Прятал груз в носках и трусах: неожиданная находка украинских пограничников

29 декабря на украинско-польской границе задержали мужчину, который пытался перевезти через границу наркотическое вещество. О событии сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Покурить травки в Польше украинцу уже не удастся. Фото: ГПСУ

На пути незаконным действиям 54-летнего украинца стал четырехлапый "офицер" — служебный пес пограничников. Именно он "обратил внимание" на одного из пассажиров рейсового автобуса, следовавшего в Польшу через пункт пропуска "Ягодин" на Волыни.

Как оказалось при проверке, мужчина пытался тайком провезти с собой "травку". Измельченное растительное вещество он расфасовал по трем пакетах и закрепил их на собственном теле. Впрочем, "груз", спрятанный в носках и нижнем белье, пришлось отдать пограничникам. Предварительная экспертиза утверждает, что в тайнике находилась марихуана.

По сообщению службы, общий вес изъятого сырья — около 30 граммов.





Далее горе-дельцом займутся представители Службы безопасности Украины. По факту обнаружения наркотиков начато расследование по ст. 305 Уголовного кодекса Украины.

Предновогодняя пора не прекращает преподносить украинским пограничникам "сюрпризы". Лишь около недели назад "Комментарии" рассказывали о нескольких мужчинах, что были остановлены с необычным грузом в зоне отчуждения. Тогда работники ГНСУ изъяли у правонарушителей не один десяток оленьих рогов.

Также на портале можно узнать, как изобретательные личности пытаются доставить в Украину контрабандные сигареты. Некоторые проявляют завидную фантазию и маскируют незаконный товар под обычный фруктовый сок.

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