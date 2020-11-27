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Главная Новости Общество Криминал Бриллианты в трусах: в Борисполе задержали пару контрабандистов
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Бриллианты в трусах: в Борисполе задержали пару контрабандистов

Мужчина и женщина спрятали бриллианты в нижнем белье

сегодня, 09:46
Автор:

Сергей Медведев

Пограничники задержали контрабандистов, которые пытались ввезти в Украину бриллианты на сумму около 15 млн гривен. Инцидент произошел в международном аэропорту "Борисполь".

Бриллианты в трусах: в Борисполе задержали пару контрабандистов

Так, согласно информации сотрудников погранслужбы, двое граждан Украины — 50-летний мужчина и 43-летняя женщина — прибыли в "Борисполь" авиарейсом из Стамбула. При прохождении контроля выяснилось, что пара тайным образом пыталась перевезти драгоценные камни. Причем спрятать их решили глубоко под одеждой.

"Изобретательные украинцы, чтобы скрыто переместить дорогостоящие камни через границу, спрятали их в нижнем белье", – говорится в сообщении.

Партия "блестяшек" по весу составила почти 40 грамм. Камни были разной формы и огранки, хранились в шести пакетиках. По предварительной оценке, стоимость камней может достигать 15 млн грн.

Как сообщал портал "Комментарии",  двое жителей Кривого Рога подошли к "бизнесу" креативно: для перемещения наркотиков за границу они задействовали современную технику – дроны.

 


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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/706231.html
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