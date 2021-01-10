1500 гривен за ребенка: зачем украинец торговался с пограничниками

49-летнего гражданина Украины задержали на польской границе вместе с его несовершеннолетней дочерью. Мужчина пытался выехать из страны, не сообщив матери ребенка об их совместной поездке. Об инциденте сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Мужчине не удалось пересечь границу с ребенком без разрешения матери. Фото из открытых источников

ЧП произошло на украинско-польской границе в пункте пропуска "Краковец". Правоохранители обратили внимание на мужчину, который собирался покинуть страну в сопровождении собственной дочери, которой еще не исполнилось 16 лет.

На просьбу предоставить специальное разрешение на выезд за пределы Украины от матери ребенка горе-папаша отреагировал странным образом. Впоследствии оказалось, что нужного документа мужчина при себе не имеет.

"При этом 49-летний украинец путался в ответах, где именно сейчас находится мать ребенка", — сообщает пресс-служба ведомства.

Когда любые аргументы закончились, мужчина решил действовать "напролом" — предложил пограничникам взятку. Сумма, между прочим, довольно оригинальна — 1501 гривна.

Впрочем, нарушителю не повезло. От денег проверяющие отказались, а мужчину и его дочь "завернули" с пункта пересечения границы. Информация об инциденте уже находится на рассмотрении представителей Национальной полиции, ведется проверка.

Напомним, дети до 16 лет имеют право путешествовать за границу исключительно в сопровождении родителей или назначенных лиц. Если же поездка происходит в компании мамы или папы, на руках должно быть имеющимся письменное разрешение от другого из родителей.

А вообще у пограничников достаточно "веселую" жизнь. Ранее "Комментарии" информировали, как в зоне отчуждения задержали браконьеров с 40 кг рогов оленей и других животных.

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