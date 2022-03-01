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Город готов к обороне: выезды из Чернигова сейчас заминированы

Чернигов готов обороняться от российских военных, которые подступают к городу: жителей призывают оставаться в укрытии

сегодня, 12:00
Автор:

Светлана Шкурупий
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Сегодня, 1 марта, войска Российской Федерации продолжают попытки захвата украинских городов. Сейчас ситуация обострилась возле Чернигова. По словам председателя Черниговской ОГА Вячеслава Чаус, город приготовился к обороне.

Город готов к обороне: выезды из Чернигова сейчас заминированы

Бои за Чернигов (фото из открытых источников)

Сейчас выехать из Чернигова невозможно, потому что все выезды из города заминированы. Это значит, что на дорогах разбросали мины, и на них можно подорваться. Жителей призывают оставаться в укрытиях, чтобы не подвергать себя и своих близких опасности.

Отметим, что утром в окрестностях Чернигова также были замечены диверсионно-разведывательные группы, которые при поддержке бронетехники пытались прорваться в город, но Вооруженные силы Украины вовремя отреагировали и остановили противника.

К слову, вчера, 28 февраля, Чернигов подвергся обстрелу российских оккупантов. Враг целился по жилым домам — частным и высоткам.

Напомним, что в жилой дом в Чернигове ночью попала ракета. В результате возник пожар на двух нижних этажах дома.  Сообщается, что пока о пострадавших нет никакой информации. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 27 февраля, возле населенного пункта Прилуки (Черниговская область) была уничтожена танковая рота противника вместе с личным составом.

Читайте также, в четверг, 24 февраля, Российская Федерация начала нападать на украинские территории и ударила по военных объектах. Сейчас во многих украинских городах фиксируют вторжение, но ВСУ дают отпор противникам. Под Черниговом в полном составе украинским военнослужащим сдался разведывательный взвод 74-й мотострелковой бригады (Кемеровская область).


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