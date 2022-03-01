Город готов к обороне: выезды из Чернигова сейчас заминированы

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Светлана Шкурупий
Сегодня,
1 марта, войска Российской Федерации продолжают попытки захвата украинских
городов. Сейчас ситуация обострилась возле Чернигова. По словам председателя
Черниговской ОГА Вячеслава Чаус, город приготовился к обороне.
Бои за Чернигов (фото из открытых источников)
Сейчас
выехать из Чернигова невозможно, потому что все выезды из города заминированы.
Это значит, что на дорогах разбросали мины, и на них можно подорваться. Жителей
призывают оставаться в укрытиях, чтобы не подвергать себя и своих близких
опасности.
Отметим,
что утром в окрестностях Чернигова также были замечены диверсионно-разведывательные
группы, которые при поддержке бронетехники пытались прорваться в город, но
Вооруженные силы Украины вовремя отреагировали и остановили противника.
К
слову, вчера, 28 февраля, Чернигов подвергся обстрелу российских оккупантов.
Враг целился по жилым домам — частным и высоткам.
Напомним,
что в жилой дом в Чернигове ночью попала ракета. В результате возник пожар на
двух нижних этажах дома. Сообщается, что пока о пострадавших нет никакой
информации.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что 27 февраля, возле населенного
пункта Прилуки (Черниговская область) была уничтожена танковая рота противника вместе с личным составом.
Читайте
также, в четверг, 24 февраля, Российская Федерация начала нападать на украинские территории и
ударила по военных объектах. Сейчас во многих украинских городах фиксируют
вторжение, но ВСУ дают отпор противникам. Под Черниговом в полном составе
украинским военнослужащим сдался разведывательный взвод 74-й мотострелковой
бригады (Кемеровская область).
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