Город готов к обороне: выезды из Чернигова сейчас заминированы

Сегодня, 1 марта, войска Российской Федерации продолжают попытки захвата украинских городов. Сейчас ситуация обострилась возле Чернигова. По словам председателя Черниговской ОГА Вячеслава Чаус, город приготовился к обороне.

Бои за Чернигов (фото из открытых источников)

Сейчас выехать из Чернигова невозможно, потому что все выезды из города заминированы. Это значит, что на дорогах разбросали мины, и на них можно подорваться. Жителей призывают оставаться в укрытиях, чтобы не подвергать себя и своих близких опасности.

Отметим, что утром в окрестностях Чернигова также были замечены диверсионно-разведывательные группы, которые при поддержке бронетехники пытались прорваться в город, но Вооруженные силы Украины вовремя отреагировали и остановили противника.

К слову, вчера, 28 февраля, Чернигов подвергся обстрелу российских оккупантов. Враг целился по жилым домам — частным и высоткам.

Напомним, что в жилой дом в Чернигове ночью попала ракета. В результате возник пожар на двух нижних этажах дома. Сообщается, что пока о пострадавших нет никакой информации.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 27 февраля, возле населенного пункта Прилуки (Черниговская область) была уничтожена танковая рота противника вместе с личным составом.

Читайте также, в четверг, 24 февраля, Российская Федерация начала нападать на украинские территории и ударила по военных объектах. Сейчас во многих украинских городах фиксируют вторжение, но ВСУ дают отпор противникам. Под Черниговом в полном составе украинским военнослужащим сдался разведывательный взвод 74-й мотострелковой бригады (Кемеровская область).

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