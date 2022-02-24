Под Черниговом взвод российских разведчиков сдался в плен ВСУ

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Светлана Шкурупий
В
четверг, 24 февраля, Россия начала нападать на украинские территории и ударила
по военных объектах. Сейчас во многих украинских городах фиксируют вторжение,
но ВСУ дают отпор противникам. Под Черниговом в полном составе украинским
военнослужащим сдался разведывательный взвод 74-й мотострелковой бригады (Кемеровская
область).
ВСУ сдался целый разведывательный взвод РФ (фото из открытых источников)
Эту
новость на своей официальной странице в Facebook сообщил главнокомандующий ВСУ
Валерий Залужный.
"Российские
оккупанты, наткнувшись на тотальное сопротивление украинских защитников,
сдаются в плен", — подчеркнул он.
Также
главнокомандующий ВСУ обнародовал фотографию одного из оккупантов — старшины
Буйничева Константина Сергеевича. По его словам, после учений в Ельне
(Смоленская область) российские военные, 23 февраля, узнали о наступлении
Российской Федерации на границы Украины и "думали, что будут возвращаться
домой".
"Этого никто не думал, что мы едем убивать. Воевать мы не собирались, мы собирали информацию", — сказал российский оккупант.
Напомним,
что город Геническ в Херсонской области Украины был захвачен российскими войсками:
все государственные структуры под контролем оккупантов. Стрельба и активные
боевые действия в населенном пункте отсутствуют.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что военные Российской Федерации ворвались в Сумы. В городе Ахтырка продолжаются бои. Сообщается, что враг взял
под контроль часть дороги М02 Киев-Москва в районе Сумской области.
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также, что благодаря "Укрзализныцы" уже эвакуировано более 10 тысяч
украинцев, из них 396 детей из Константиновки.
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