Под Черниговом взвод российских разведчиков сдался в плен ВСУ

В четверг, 24 февраля, Россия начала нападать на украинские территории и ударила по военных объектах. Сейчас во многих украинских городах фиксируют вторжение, но ВСУ дают отпор противникам. Под Черниговом в полном составе украинским военнослужащим сдался разведывательный взвод 74-й мотострелковой бригады (Кемеровская область).

ВСУ сдался целый разведывательный взвод РФ (фото из открытых источников)

Эту новость на своей официальной странице в Facebook сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Российские оккупанты, наткнувшись на тотальное сопротивление украинских защитников, сдаются в плен", — подчеркнул он.

Также главнокомандующий ВСУ обнародовал фотографию одного из оккупантов — старшины Буйничева Константина Сергеевича. По его словам, после учений в Ельне (Смоленская область) российские военные, 23 февраля, узнали о наступлении Российской Федерации на границы Украины и "думали, что будут возвращаться домой".

"Этого никто не думал, что мы едем убивать. Воевать мы не собирались, мы собирали информацию", — сказал российский оккупант.

Напомним, что город Геническ в Херсонской области Украины был захвачен российскими войсками: все государственные структуры под контролем оккупантов. Стрельба и активные боевые действия в населенном пункте отсутствуют.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что военные Российской Федерации ворвались в Сумы. В городе Ахтырка продолжаются бои. Сообщается, что враг взял под контроль часть дороги М02 Киев-Москва в районе Сумской области.

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