В УЗ рассказали, сколько людей эвакуировано и какие поезда курсируют

Сейчас уже эвакуировано более 10 тысяч украинцев, из них 396 детей из Константиновки. Об этом сообщают в пресс-службе "Укрзалізниці".



Украинцы на вокзалах, фото УЗ

Предварительно, из Мариуполя эвакуировано 1724 человек, из Попасной – 362 человека, из Бахмута – 280 человек, из Лисичанска – 2534 человек, из Константиновки – 1908 человек, из Авдеевки – 228 человек, из Покровска – 579 человек. Также было отменено движение пригородного электропоезда сообщением "Запорожье – Мелитополь". Также с утра было эвакуировано 3100 украинцев из Донецкой и Луганской областей.

Из Киева организован дополнительный поезд – в 16:30 выехал Хюндай в Винницу. Назначен дополнительный рейс №713 из Киева в Винницу, что отправился в 14:25. Из столицы будет назначен дополнительный рейс Киев-Львов.

Кроме того, будут добавлены вагоны в поезд №769 Киев-Каменец-Подольский. Пассажиры могут приобрести билеты.



По информации УЗ, изменены маршруты поездов. Поезд №45/46 Лисичанск-Ужгород будет курсировать через Полтаву. Поэтому пассажиры на станциях Сумы, Ворожба, Нежин, Конотоп, Бахмач не смогут сесть в поезд.

24 февраля не будут отправлены с конечных станций поезда №113/114/141/142 из Бахмута во Львов и №732 Запорожье-Киев. Не курсируют поезда по участку Волноваха – Южнодонбасская.

Как сообщал портал "Комментарии", известно, как работают банковский сектор, АЭС и ГЭС. Кроме предприятий, на которые было направлено прямое нападение российской армии, все остальные сектора и отрасли работают по штатному режиму. Об этом сообщил представители СМИ во время брифинга советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, предприятия энергетического сектора, банковские учреждения работают, как обычно. Но на заправках ощущается дефицит топлива.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!