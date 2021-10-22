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Аваков заболел COVID-19: что известно о состоянии экс-министра (ОБНОВЛЕНО)

Сам Арсен Аваков или его ближайшее окружение официальных заявлений не делали

сегодня, 16:10
Автор:

Елизавета Черных
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В Сети появилась информация, что экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заразился коронавирусом в тяжелой форме. Об этом 22 октября сообщил Telegram-канал "Монастырь", ссылаясь на собственные проинформированные источники. 

Аваков заболел COVID-19: что известно о состоянии экс-министра (ОБНОВЛЕНО)

Арсен Аваков - фото: МИД

Аваков заболел COVID-19: что известно о состоянии экс-министра (ОБНОВЛЕНО) - фото 2

В свою очередь еще один Telegram-канал "Женщина с косой" подтверждает информацию о болезни бывшего главы МВД, отмечая, что степень тяжести коронавируса — средняя. Кроме того, отмечается, что у Авакова "Дельта"-штамм COVID-19. 

Аваков заболел COVID-19: что известно о состоянии экс-министра (ОБНОВЛЕНО) - фото 3

ОБНОВЛЕНО. Как стало известно позже изданию "Украинская правда", Арсен Аваков действительно получил позитивный тест на коронавирус, однако его состояние нормальное. Сейчас бывший глава МВД находится на самоизоляции дома. Об этом журналистам УП рассказал представитель пресс-службы Авакова Ярослав Тракало. 

Напомним, что коронавирус в Украине бьет рекорды. Так, за прошедшие сутки, 21 октября, в Украине наибольше количество заболевших коронавирусом за все время — 23 785. Кроме того, скончалось более 600 граждан, что также является антирекордом в Украине. Глава украинского Министерства здравоохранения Виктор Ляшко поделился неутешительным прогнозом по поводу коронавирусной пандемии. 

Кроме того, главный санитарный врач Игоря Кузин рассказал о вероятности введения полного локдауна на всей территории страны. Возможность ужесточения карантина пока не обсуждают в Министерстве здравоохранения.

Также в материале издания "Комментарии" можно прочитать о проявлениях новой коронавирусной мутации "Дельта+". Доктор Тарас Жиравецкий рассказал, на какие симптомы следует обратить внимание. 


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Источник: https://t.me/monasteryua/50
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