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В Ирландии протестуют против украинских беженцев: говорят "достаточно"

В одном из городов Ирландии прошел протест против открытия нового убежища для беженцев из Украины.

сегодня, 17:45
Автор:
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Slava Kot
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Жители Ирландии, которые были открыты к миграционной политике, начали говорить о возможных проблемах, что создают беженцы, в том числе и из Украины. В ирландском городе Росслер-Арбор прошла акция протеста против беженцев.

В Ирландии протестуют против украинских беженцев: говорят "достаточно"

Ирландец протестует против украинских беженцев. Фото: Reuters/Karen Cox


Ирландия имеет большую диаспору в других странах, поэтому толерантно относится к приезжающим в страну мигрантам. Однако давление почти 100 тыс. беженцев из Украины может повлиять на миграционную политику Ирландии. Об этом свидетельствуют протесты местных жителей.

В городе Росслер-Арбор проживает 1200 человек и около 300 беженцев. Они были размещены в трех гостиницах, ставшими приютами. Однако жители городка начали протестовать против правительства с призывом "достаточно" вблизи четвертой гостиницы, которая ожидается также станет убежищем для украинских беженцев.

"Люди просто не могут с этим справиться... Где они будут учиться, куда они будут обращаться за услугами врача?", — говорит 47-летний Марк Дойл, протестующий против открытия нового убежища для беженцев из Украины.

Другие протестующие возмущаются потерей дома престарелых и указывают, что в городе практически не осталось мест для поселения из-за беженцев.

Ирландия уже начала менять политику в отношении беженцев. Премьер-министр Лео Варадкар в октябре сообщил, что страна достигла "лимита наших возможностей" по размещению беженцев. Кроме того, Ирландия, которая выплачивала одну из самых высоких сумм для беженцев из Украины – 220 евро в неделю, уменьшает пособие до 38,8 евро с 2024 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Нидерландах местные жители вышли на протест против украинских беженцев.

Кроме того, "Комментарии" писали о проблемах украинских беженцев в Ирландии, а также о том, что получают и планируют украинцы в Ирландии.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/irish-town-says-enough-is-enough-hotels-fill-with-asylum-seekers-2023-12-14/
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