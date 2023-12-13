Страна, предлагавшая самые большие выплаты для украинских беженцев, сокращает их в 6 раз

Украинским беженцам в Ирландии сократят выплаты в 2024 году. Вместо 220 евро беженцы из Украины будут получать почти в 6 раз меньше – 38,8 евро. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ирландское издание RTE.



В Ирландии сократят помощь беженцам в 6 раз. Фото из открытых источников

Министр по интеграции Ирландии Родерик О'Горман объявил новые изменения для украинских беженцев. Согласно им беженцы из Украины, приехавшие в Ирландию и находящиеся в жилье предоставленном государством, будут получать 38,8 евро, тогда как ранее помощь достигала 220 евро в неделю.

Кроме того, ограничения будут касаться и продолжительности пребывания в государственном жилье. Теперь украинские беженцы могут получить жилье только на 90 дней, а затем должны переселиться в другие места. За такой шаг Ирландия готова выплачивать дополнительные средства, однако пока Родерик О'Горман не назвал конкретную сумму. Изменения социальных выплат для украинских беженцев не будут касаться ежемесячной помощи детям, она останется на уровне 140 евро.

Родерик О'Горман считает, что такие изменения для беженцев из Украины не увеличат количество бездомных, ведь Ирландии будет привлекать украинцев к поиску работы и помогать с этим. Изменения для украинских беженцев начнут действовать с начала 2024 года и не коснутся тех, кто уже находится в стране.

Напомним, что согласно данным Евростата по состоянию на конец октября в статусе временной защиты в странах ЄС находится 4,24 млн. украинских беженцев. 80 тыс. из которых проживает в Ирландии.

Если вы хотите узнать больше о жизни украинских беженцев в Ирландии, можете посмотреть наш материал о том, что получают и планируют украинцы в Ирландии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о странах с наибольшими выплатами для украинских беженцев. Среди лидеров оказались Бельгия и Ирландия.

Также "Комментарии" писали о тысячах украинских беженцев, которые могут стать бездомными в одной из европейских стран.