logo

BTC/USD

35161.36

ETH/USD

1910.01

LTC/USD

74.05

USD/UAH

37.45

EUR/UAH

40.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Беженцы Швейцария приняла положительное решение для украинских беженцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Швейцария приняла положительное решение для украинских беженцев

Правительство Швейцарии объявило о своем решении относительно беженцев из Украины.

сегодня, 15:57
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Швейцария приняла решение продлить защиту для беженцев из Украины до марта 2025 года. Такое решение объяснили тем, что ситуация по войне в Украине "не изменится в ближайшее время".

Швейцария приняла положительное решение для украинских беженцев

Швейцария продолжила защиту для беженцев. Фото из открытых источников

Швейцария планировала с 2024 отменять защиту и льготы для украинских беженцев. Страна рассматривает программу, по которой вынужденные переселенцы могут получить единовременную выплату для возвращение в Украину. Однако 1 ноября правительство Швейцарии решило продлить защиту для беженцев.


"Статус защиты S для ищущих защиты из Украины не будет отменен ранее 4 марта 2025 года", — говорится в заявлении правительства.

Швейцария также намерена усилить интеграцию украинских беженцев. В частности, Федеральный совет хочет поднять уровень работающих беженцев из Украины с 20% до 40% до конца 2024 года. Для этого правительство ожидает дать больше прав кантонам для создания соответствующих программ для интеграции, в частности языковых курсов для украинских беженцев. На начало ноября в Швейцарии проживает около 66 тыс. зарегистрированных беженцев из Украины.

Правительство Швейцарии ожидает, что трудовая интеграция уменьшит давление на социальное обеспечение, а украинцы, которые будут активно участвовать в общественной жизни, смогут поддерживать и развивать соответствующие навыки, чтобы вернуться в Украину в будущем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о трех странах, которые готовы платить украинским беженцам за возвращение домой. Однако стали известны факторы, почему украинцы не хотят возвращаться из-за границы.

Также "Комментарии" писали, что в Нидерландах местные жители вышли на протест против украинских беженцев.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-98405.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!