Швейцария приняла положительное решение для украинских беженцев

Швейцария приняла решение продлить защиту для беженцев из Украины до марта 2025 года. Такое решение объяснили тем, что ситуация по войне в Украине "не изменится в ближайшее время".

Швейцария продолжила защиту для беженцев. Фото из открытых источников

Швейцария планировала с 2024 отменять защиту и льготы для украинских беженцев. Страна рассматривает программу, по которой вынужденные переселенцы могут получить единовременную выплату для возвращение в Украину. Однако 1 ноября правительство Швейцарии решило продлить защиту для беженцев.

"Статус защиты S для ищущих защиты из Украины не будет отменен ранее 4 марта 2025 года", — говорится в заявлении правительства.

Швейцария также намерена усилить интеграцию украинских беженцев. В частности, Федеральный совет хочет поднять уровень работающих беженцев из Украины с 20% до 40% до конца 2024 года. Для этого правительство ожидает дать больше прав кантонам для создания соответствующих программ для интеграции, в частности языковых курсов для украинских беженцев. На начало ноября в Швейцарии проживает около 66 тыс. зарегистрированных беженцев из Украины.

Правительство Швейцарии ожидает, что трудовая интеграция уменьшит давление на социальное обеспечение, а украинцы, которые будут активно участвовать в общественной жизни, смогут поддерживать и развивать соответствующие навыки, чтобы вернуться в Украину в будущем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о трех странах, которые готовы платить украинским беженцам за возвращение домой. Однако стали известны факторы, почему украинцы не хотят возвращаться из-за границы.

Также "Комментарии" писали, что в Нидерландах местные жители вышли на протест против украинских беженцев.