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Шойгу рассказал, почему Россия увеличила интенсивность ударов по Украине

Российский руководитель Минобороны Сергей Шойгу сказал, почему армия РФ начала активнее обстреливать Украину в последние недели июля.

сегодня, 14:50
Автор:
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Slava Kot
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва усилила интенсивность атак по территории Украины как ответ на атаки ВСУ по России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ. 

Шойгу рассказал, почему Россия увеличила интенсивность ударов по Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу. Фото из открытых источников

Российский руководитель Минобороны утверждает, что Украина увеличила количество ударов по территории РФ из-за неудачного контрнаступления ВСУ. Шойгу называет взрывы и атаки по России терактами со стороны Украины. В то время как Киев официально не берет ответственности за нападения на территории РФ.


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"ВС РФ увеличили в разы интенсивность ударов по украинским военным объектам, в том числе обеспечивающим теракты на территории России", — сказал Шойгу.

Сергей Шойгу также заявил, что Министерство обороны России приняло дополнительные меры из-за постоянных нападений с воздуха и моря.

Напомним, что в конце июля неизвестные дроны совершили очередную атаку на Москву. В результате нападения был нанесен удар по бизнес-центру в столице России, где размещались офисы трех российских министерств. Кроме того, произошла серия взрывов в Таганроге. Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал такие действия безграмотностью российских операторов систем ПВО.

В свою очередь Россия заявляет, что наносит удары по военным объектам в Украине, однако ракеты попадают в жилые дома. В частности, в последнюю неделю июля армия РФ ударила по многоэтажке в Днепре, Кривом Роге, Харькове и других городах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на мирные переговоры по войне в Украине, куда не пригласили Россию.

Также "Комментарии" писали о поклоннике Путина певце Олеге Газманове, который призывает Россию атаковать страны НАТО, потому что "их надо наказать".



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Источник: https://t.me/tass_agency/203362
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