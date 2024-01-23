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Польша готовит изменения для беженцев из Украины: чего следует ожидать

Польское правительство до сентября 2024 изменит правила помощи для украинских беженцев.

сегодня, 14:30
Автор:
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Slava Kot
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Польша готовится продлить помощь украинским беженцам до конца сентября, что на полгода меньше, чем это делают большинство стран ЕС. После этого срока правила защиты для беженцев из Украины в Польше претерпевают изменения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание RP.

Польша готовит изменения для беженцев из Украины: чего следует ожидать

Украинские беженцы. Фото из открытых источников

Как отметило польское издание, правительство намерено провести консультации с министерствами и органами местного самоуправления, чтобы решить, какие изменения нужно внести в помощь для украинских беженцев.

"Изменения очень нужны. Международную финансовую помощь от государства должны оказывать только больным, людям с инвалидностью и преимущественно тем, кто с востока Украины", — говорит Анета Жоховская директор польского фонда, руководящий пятью центрами для беженцев.

Другой вариант, который озвучивают в Польше, это последовать примеру Норвегии, которая объявила, что в случае выезда украинских беженцев из страны, они теряют свою защиту и помощь. Сейчас польское законодательство позволяет украинцам выехать из Польши на 30 дней и сохранить свой статус. Однако Жоховская указывает на некоторые случаи недобросовестного использования ситуации.

"Нам известны случаи, когда человек живет в Польше на государственном содержании, но сдает квартиру в Украине. Это не нравится и самим украинцам, потерявшим дом из-за войны", – говорит Жоховская.

Кроме этого, в новых правилах также рассматривают уменьшение выплат для детей и уменьшение других льгот, которые имеют украинские беженцы. В настоящее время процесс по изменениям обсуждается и окончательно будет представлен в будущем.

"Мы даем себе полгода, чтобы наработать хорошие изменения в закон", — объяснил замминистра внутренних дел Веслав Щепанский.

Специальная защита украинских беженцев от войны, предусмотренная польским законом, действует до 4 марта 2024 года. Согласно опросам, в Польше планирует остаться навсегда 21% украинских беженцев и 48% украинских мигрантов, приехавших в Польшу до 2022 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше готовятся к новой волне беженцев из Украины.

Также "Комментарии" писали, что часть беженцев из Украины должна покинуть Нидерланды. Какая категория потеряет свою защиту.



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Источник: https://www.rp.pl/polityka/art39729861-od-wrzesnia-zmiany-we-wsparciu-dla-uchodzcow-z-ukrainy-ochrona-nie-dla-wszystkich
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