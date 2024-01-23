Польша готовит изменения для беженцев из Украины: чего следует ожидать

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Slava Kot
Польша готовится продлить помощь украинским беженцам до конца сентября, что на полгода меньше, чем это делают большинство стран ЕС. После этого срока правила защиты для беженцев из Украины в Польше претерпевают изменения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание RP.
Украинские беженцы. Фото из открытых источников
Как отметило польское издание, правительство намерено провести консультации с министерствами и органами местного самоуправления, чтобы решить, какие изменения нужно внести в помощь для украинских беженцев.
Другой вариант, который озвучивают в Польше, это последовать примеру Норвегии, которая объявила, что в случае выезда украинских беженцев из страны, они теряют свою защиту и помощь. Сейчас польское законодательство позволяет украинцам выехать из Польши на 30 дней и сохранить свой статус. Однако Жоховская указывает на некоторые случаи недобросовестного использования ситуации.
Кроме этого, в новых правилах также рассматривают уменьшение выплат для детей и уменьшение других льгот, которые имеют украинские беженцы. В настоящее время процесс по изменениям обсуждается и окончательно будет представлен в будущем.
Специальная защита украинских беженцев от войны, предусмотренная польским законом, действует до 4 марта 2024 года. Согласно опросам, в Польше планирует остаться навсегда 21% украинских беженцев и 48% украинских мигрантов, приехавших в Польшу до 2022 года.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше готовятся к новой волне беженцев из Украины.
Также "Комментарии" писали, что часть беженцев из Украины должна покинуть Нидерланды. Какая категория потеряет свою защиту.
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