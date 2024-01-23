Польша готовит изменения для беженцев из Украины: чего следует ожидать

Польша готовится продлить помощь украинским беженцам до конца сентября, что на полгода меньше, чем это делают большинство стран ЕС. После этого срока правила защиты для беженцев из Украины в Польше претерпевают изменения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание RP.



Украинские беженцы. Фото из открытых источников

Как отметило польское издание, правительство намерено провести консультации с министерствами и органами местного самоуправления, чтобы решить, какие изменения нужно внести в помощь для украинских беженцев.

"Изменения очень нужны. Международную финансовую помощь от государства должны оказывать только больным, людям с инвалидностью и преимущественно тем, кто с востока Украины", — говорит Анета Жоховская директор польского фонда, руководящий пятью центрами для беженцев.

Другой вариант, который озвучивают в Польше, это последовать примеру Норвегии, которая объявила, что в случае выезда украинских беженцев из страны, они теряют свою защиту и помощь. Сейчас польское законодательство позволяет украинцам выехать из Польши на 30 дней и сохранить свой статус. Однако Жоховская указывает на некоторые случаи недобросовестного использования ситуации.

"Нам известны случаи, когда человек живет в Польше на государственном содержании, но сдает квартиру в Украине. Это не нравится и самим украинцам, потерявшим дом из-за войны", – говорит Жоховская.

Кроме этого, в новых правилах также рассматривают уменьшение выплат для детей и уменьшение других льгот, которые имеют украинские беженцы. В настоящее время процесс по изменениям обсуждается и окончательно будет представлен в будущем.

"Мы даем себе полгода, чтобы наработать хорошие изменения в закон", — объяснил замминистра внутренних дел Веслав Щепанский.

Специальная защита украинских беженцев от войны, предусмотренная польским законом, действует до 4 марта 2024 года. Согласно опросам, в Польше планирует остаться навсегда 21% украинских беженцев и 48% украинских мигрантов, приехавших в Польшу до 2022 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше готовятся к новой волне беженцев из Украины.

Также "Комментарии" писали, что часть беженцев из Украины должна покинуть Нидерланды. Какая категория потеряет свою защиту.