Чехия объявила о старте нового проекта, который направлен на поддержку украинских беженцев, решивших вернуться на родину. С июня по ноябрь этого года 400 украинцев смогут бесплатно отправиться домой — все расходы по оплате проезда возьмет на себя чешское правительство. Особое внимание уделено тем, кто по состоянию здоровья нуждается в сопровождении: для 30 пациентов будет организован транспорт скорой помощи.

Одна из стран ЕС финансирует возвращение украинских беженцев

Эта программа, стартовавшая в середине мая, уже выделила 5,5 миллиона крон на реализацию проекта. Среди 339 тысяч украинцев, нашедших приют в Чехии из-за военного конфликта на Украине, многие уже выразили желание воспользоваться этой уникальной возможностью.

Помимо финансовой помощи, Чехия активно сотрудничает с украинскими и международными организациями для обеспечения того, чтобы возвращение проходило гладко и без непредвиденных проблем.

Напомним, что многие украинцы ищут убежище за границей, но столкнулись с новыми проблемами, на этот раз — в Чехии. Отказы в аренде жилья из-за национальной принадлежности стали бичом для многих украинцев.

“Комментарии” также писали, что Чехия в первые годы тратила значительные средства на содержание украинских беженцев, однако теперь украинцы приносят больше выгоды, чем затрат. За первые три месяца 2024 года Чехия смогла заработать на украинских беженцах почти 3 млрд. крон (5,3 млрд. гривен).

Кроме того, министр внутренних дел Баварии и представитель партии Христианско-социальный союз Йоахим Геррманн заявил, что Германия должна отменить любые льготы и выплаты для украинских беженцев мужчин призывного возраста, которые избегают мобилизации находясь за рубежом.