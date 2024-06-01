Украинские беженцы столкнулись с новыми проблемами в Чехии: что случилось

Многие украинцы ищут убежище за границей, но столкнулись с новыми проблемами, на этот раз — в Чехии. Отказы в аренде жилья из-за национальной принадлежности стали бичом для многих украинцев.

Как украинские беженцы борются с дискриминацией в Чехии

Правительство Чехии предлагает украинским беженцам возможность воспользоваться бесплатным гуманитарным жильем, однако с 1 сентября 2024 года срок такой поддержки будет сокращен с 150 до 90 дней. Но есть организации, которые помогают украинцам устроиться.

За помощью можно обратиться в Краевой центр помощи Украине в Остраве или в центр "Свет". В этих местах помогают не только найти жильё, но и общаться с арендодателями, смотреть квартиры и заключать договоры.

Отчасти помощь организуется через Краевой центр помощи Украине (KACPU) в Остраве, который координирует усилия по устройству беженцев.

Ольга Черепьюк, руководитель центра, поделилась своим опытом.

"Я сама недавно искала жилье. Бывало такое, что мне отказывали прямо по телефону, бывало, я приходила на осмотр и слышала: "Вы же понимаете, с украинцами, которые здесь долго, проблем нет", – делится она.

Дискриминация по национальному признаку — острая проблема, с которой сталкиваются украинцы в Чехии. Власти страны работают над методами урегулирования этой проблемы, но пока что конкретные шаги не определены.

"То, что арендодатель хочет видеть договор с работы, я считаю абсолютно нормальным. Но дискриминация – большая проблема, которая сейчас решается на уровне Чешской Республики. Какие будут методы урегулирования, насколько это будет эффективным, это вопрос", – отмечает Черепьюк.

Несмотря на некоторые ужесточения в предоставлении гуманитарного жилья, чешское правительство продолжает выплаты на аренду собственного жилья для беженцев. Ожидается, что размер этих выплат увеличится до 6 и 8 тысяч крон (примерно 242 и 323 евро), в зависимости от того, находится ли жилье в специальном реестре.

Напомним, что Чехия в первые годы тратила значительные средства на содержание украинских беженцев, однако теперь украинцы приносят больше выгоды, чем затрат. За первые три месяца 2024 года Чехия смогла заработать на украинских беженцах почти 3 млрд. крон (5,3 млрд. гривен).