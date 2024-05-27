Чехия богатеет благодаря украинским беженцам: сколько заработала страна на украинцах

Чехия в первые годы тратила значительные средства на содержание украинских беженцев, однако теперь украинцы приносят больше выгоды, чем затрат. За первые три месяца 2024 года Чехия смогла заработать на украинских беженцах почти 3 млрд. крон (5,3 млрд. гривен).



Чехия зарабатывает на беженцах из Украины. Фото из открытых источников

В 2022 году расходы на украинских беженцев в Чехии составляли 25 млрд крон, а доходы – 12,6 млрд крон. В 2023 году баланс почти выровнялся и сумма расходов составила 21,6 млрд крон против 21 млрд крон доходов. Однако уже за первые три месяца 2024 года Чехия получила от украинских беженцев 6,4 млрд крон, а потратила почти в два раза меньше – 3,5 млрд крон.

Как указывают в Министерстве финансов Чехии, этой прибыли достаточно, чтобы можно было построить десять километров автомагистралей или увеличить годовую пенсию всем пенсионерам в стране на 1200 крон (свыше 2 тыс. гривен).

"Наибольший доход — это однозначно взносы на социальное и медицинское страхование, далее следует налог на добавленную стоимость или налог на потребление. Тенденция роста доходов за последний квартал очевидна", — сказала представительница Министерства труда и социальных дел Чехии Магдалена Климешова.

Как объясняет Климешова, в Чехии находятся 350 тыс. украинских беженцев, из которых 118 тыс. нашли работу, обеспечивающую поступление налогов государству. Кроме того, украинские беженцы все чаще выезжают из бесплатного жилья, содержание которого обеспечивало чешское правительство и начинают жить на арендованных квартирах, которые оплачивают самостоятельно.

Климешова утверждает, что доходы от украинских беженцев будут и дальше расти, а расходы на них неустанно будут уменьшаться.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Чехия запустила программу для помощи украинским беженцам вернуться в Украину.

Также "Комментарии" писали о Германии, где сделали решительное заявление по поводу беженцев из Украины.