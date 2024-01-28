Хотят ли латвийцы, чтобы украинские беженцы остались в Литве после войны: неожиданные результаты

Большинство граждан Литвы не поддерживают идею, что украинские беженцы могут остаться после войны в Литве. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на опрос от центра Norstat по заказу LSM.



41% граждан Литвы поддерживают решение, что украинские беженцы должны вернуться в Украину

Литва пытается создать благоприятные условия для беженцев из Украины, чтобы в будущем они могли остаться в стране. Таким образом, литовское правительство пытается разрешить демографическую ситуацию в стране, а также дефицит на рынке труда.

Социологический центр Norstat спросил литовцев, следует ли государству попытаться удержать украинских беженцев после войны, чтобы облегчить латвийские проблемы с демографией и рабочей силой.

Только 6% граждан Литвы согласны с идеей, что украинские беженцы должны остаться в стране после окончания войны. Частично поддерживают это предложение еще 14%. Тогда как за вариант категорически против того, чтобы украинские беженцы оставались в Литве, проголосовало 17%, а еще 24% скорее согласны, что беженцы из Украины должны вернуться домой. Остальные 31% отметили свою нейтральную позицию по этому вопросу.





Напомним, что по состоянию на октябрь 2023 года в Литве было выдано 28,5 тыс. документов на жительство для граждан Украины, из них 23 тыс. выданы лицам со статусом временной защиты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что одна из групп беженцев из Украины потеряет возможность находиться в Нидерландах до марта 2024 года.

Также "Комментарии" писали о польском правительстве, которое готовит изменения для беженцев из Украины. Однако еще до перемен Польшу массово покидают украинские беженцы.