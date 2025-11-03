Зарплати в цих професіях в Україні зросли утричі: кому зараз платять понад 50 тисяч гривень

В Україні за останні чотири роки зарплати у сфері робітничих спеціальностей зросли у 2-3 рази. Найбільше заробляють муляри, штукатури, фасадники та сантехніки. Про це свідчить дослідження OLX Робота спільно з Європейською Бізнес Асоціацією (EBA).

Зарплати робітничих професій в Україні зросли. Фото з відкритих джерел

Попри війну в Україні попит на кваліфікованих майстрів залишається стабільно високим, а 63% роботодавців заявили про нестачу кадрів, що безпосередньо впливає на зростання зарплат. Згідно з аналітикою, з 2022 по 2025 рік зарплати в будівельних і ремонтних професіях зросли на 50–200%.

Наприклад, штукатури сьогодні заробляють 60 тис. гривень на місяць, що втричі більше, ніж у 2022 році, коли заплата була 22,5 тис.. Зарплата мулярів зросла з 15 до 50 тис., а сантехніків з 15 до 40 тис. гривень.

Скільки заробляють муляри, сантехніки, штукатури в Україні:

- Штукатури — 60 тис. гривень на місяць

- Фасадники — 52,5 тис. гривень

- Мулярі — 50 тис. гривень

- Виконроби — 45 тис. гривень

- Плиточники - 42,5 тис. гривень

- Сантехніки — 40 тис. гривень

- Малярі — 38,5 тис. гривень

Навіть різноробочі отримують помітно більше — 22,5 тис. гривень у 2025 році проти 12,5 тис. гривень у 2022-му.

Фахівці пояснюють це поєднанням кількох чинників, зокрема інфляцією, відновленням будівельного сектору після активних бойових дій і дефіцитом кваліфікованих робітників. За прогнозами аналітиків, попит на майстрів зберігатиметься й надалі. Дефіцит кадрів стимулює роботодавців конкурувати за працівників, підвищуючи оплату праці.

Зазначимо, що у вересні 2025 року середня зарплата по Україні зросла до 26 623 грн, що на 2,7% більше, ніж у серпні. Проте у провідних робітничих професіях цей показник майже вдвічі вищий.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що OpenAI розкрила 44 професії, які можуть зникнути через штучний інтелект.

Також "Коментарі" писали про найважливіші професійні навички у 2025 році.