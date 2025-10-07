OpenAI розкрила 44 професії, які можуть зникнути через штучний інтелект: хто у зоні ризику

Штучний інтелект дедалі активніше проникає у повсякденне життя і готується витісняти людей з робочих місць. Нове дослідження OpenAI, компанії-розробника ChatGPT, визначило 44 професії, які найбільше ризикують бути заміненими алгоритмами штучного інтелекту.

Штучний інтелект почне забирати роботу у людей. Фото з відкритих джерел

Компанія OpenA опублікувала звіт під назвою "Вимірювання ефективності наших моделей у реальних завданнях", де оцінено, як сучасні моделі штучного інтелекту виконують типові завдання працівників у різних сферах. Для цього дослідники використали спеціальну оцінку GDPval, що дозволяє порівняти ефективність людей і машин у схожих умовах.

За даними OpenAI, касири, працівники прокату, менеджери з продажу, редактори та розробники програмного забезпечення опинилися серед професій, де штучний інтелект уже перевершує людину. У деяких випадках рівень "перемоги" ШІ у виконанні завдань сягнув понад 70%.

44 професії, які ризикують бути заміненими штучним інтелектом

Коефіцієнт перемог ШІ у виконанні завдань проти людей:

1. Касири та працівники прокату — 81%

2. Менеджери з продажу — 79%

3. Працівники відділів відвантаження, приймання та інвентаризації — 76%

4. Редактори — 75%

5. Розробники програмного забезпечення — 70%

6. Приватні детективи та слідчі — 70%

7. Співробітники з питань комплаєнсу — 69%

8. Керівники першої лінії працівників, які не працюють у сфері роздрібної торгівлі — 69%

9. Торгівельні представники, гуртова торгівля та виробництво, крім технічної та наукової продукції — 68%

10. Керівники загальних операцій — 67%

11. Менеджери медичних та охоронних служб — 65%

12. Покупці та агенти із закупівель — 64%

13. Особисті фінансові консультанти — 64%

14. Менеджери адміністративних послуг — 62%

15. Представники служби підтримки клієнтів — 59%

16. Керівники першої лінії працівників роздрібної торгівлі — 59%

17. Керівники першої лінії виробничих та операційних працівників — 58%

18. Медсестри-практики — 56%

19. Брокери з нерухомості — 54%

20. Аналітики новин, репортери та журналісти — 53%

21. Менеджери комп'ютерних та інформаційних систем — 52%

22. Керівники поліції та детективів першої лінії — 49%

23. Торгівельні представники, гуртова та виробнича діяльність, технічна та наукова продукція — 47%

24. Юристи — 46%

25. Фахівці з управління проєктами — 42%

26. Соціальні працівники у сфері дітей, сім'ї та школи — 42%

27. Медичні секретарі та адміністративні помічники — 42%

28. Агенти з продажу цінних паперів, товарів та фінансових послуг — 42%

29. Керівники першої лінії офісних та адміністративних допоміжних працівників — 41%

30. Аналітики фінансових інвестицій — 41%

31. Працівники рекреаційної галузі — 37%

32. Дипломовані медсестри — 37%

33. Керівники нерухомості та громадських асоціацій — 34%

34. Фінансові менеджери — 32%

35. Продюсери та режисери — 31%

36. Аудіо- та відеотехніки — 30%

37. Консьєржі — 29%

38. Касири з обробки замовлень — 28%

39. Агенти з продажу нерухомості — 27%

40. Фармацевти — 26%

41. Бухгалтери та аудитори — 24%

42. Інженери-механіки — 23%

43. Інженери-промисловці — 17%

44. Монтажери фільмів та відео — 17%

Попри занепокоєння, у компанії наголошують, що дослідження не означає, що ці професії повністю зникнуть. За словами розробників, штучний інтелект радше "підтримуватиме людей у щоденній роботі", ніж повністю їх замінюватиме. Проте генеральний директор OpenAI Сем Альтман визнав, що деякі робочі місця будуть втрачені.

"Я впевнений, що багато людей, які наразі надають підтримку клієнтів через телефон чи комп’ютер, втратять роботу, і це краще робитиме штучний інтелект", — заявив Альтман.

