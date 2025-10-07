OpenAI раскрыла 44 профессии, которые могут исчезнуть из-за искусственного интеллекта: кто в зоне риска

Искусственный интеллект все активнее проникает в повседневную жизнь и готовится вытеснять людей из рабочих мест. Новое исследование OpenAI, компании-разработчика ChatGPT, определило 44 профессии, наиболее рискующие быть замененными алгоритмами искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект начнет отнимать работу у людей. Фото из открытых источников

Компания OpenA опубликовала отчет под названием "Измерение эффективности наших моделей в реальных задачах", где оценено, как современные модели искусственного интеллекта выполняют типовые задания работников в разных областях. Для этого исследователи использовали специальную оценку GDPval, позволяющую сравнить эффективность людей и машин в схожих условиях.

По данным OpenAI, кассиры, работники проката, менеджеры по продажам, редакторы и разработчики программного обеспечения оказались среди профессий, где искусственный интеллект уже превосходит человека. В некоторых случаях уровень "победы" ИИ в выполнении задач достиг более 70%.

44 профессии, рискующие быть замененными искусственным интеллектом

Коэффициент побед ИИ в выполнении задач против людей:

1. Кассиры и работники проката – 81%

2. Менеджеры по продажам – 79%

3. Работники отделов отгрузки, приемки и инвентаризации – 76%

4. Редакторы – 75%

5. Разработчики программного обеспечения – 70%

6. Частные детективы и следователи – 70%

7. Сотрудники по вопросам комплаенса – 69%

8. Руководители первой линии работников, не работающих в сфере розничной торговли – 69%

9. Торговые представители, оптовая торговля и производство, кроме технической и научной продукции – 68%

10. Руководители общих операций – 67%

11. Менеджеры медицинских и охранных служб – 65%

12. Покупатели и агенты по закупкам – 64%

13. Личные финансовые консультанты – 64%

14. Менеджеры административных услуг – 62%

15. Представители службы поддержки клиентов – 59%

16. Руководители первой линии работников розничной торговли – 59%

17. Руководители первой линии производственных и операционных работников – 58%

18. Медсестры-практики – 56%

19. Брокеры по недвижимости – 54%

20. Аналитики новостей, репортеры и журналисты – 53%

21. Менеджеры компьютерных и информационных систем – 52%

22. Руководители полиции и детективов первой линии – 49%

23. Торговые представители, оптовая и производственная деятельность, техническая и научная продукция – 47%

24. Юристы – 46%

25. Специалисты по управлению проектами – 42%

26. Социальные работники в сфере детей, семьи и школы – 42%

27. Медицинские секретари и административные помощники – 42%

28. Агенты по продаже ценных бумаг, товаров и финансовых услуг – 42%

29. Руководители первой линии офисных и административных вспомогательных работников – 41%

30. Аналитики финансовых инвестиций – 41%

31. Работники рекреационной отрасли – 37%

32. Дипломированные медсестры – 37%

33. Руководители недвижимости и общественных ассоциаций – 34%

34. Финансовые менеджеры – 32%

35. Продюсеры и режиссеры – 31%

36. Аудио- и видеотехники – 30%

37. Консьержи – 29%

38. Кассиры по обработке заказов – 28%

39. Агенты по продаже недвижимости – 27%

40. Фармацевты – 26%

41. Бухгалтеры и аудиторы – 24%

42. Инженеры-механики – 23%

43. Инженеры-промышленники – 17%

44. Монтажеры фильмов и видео – 17%

Несмотря на беспокойство, в компании отмечают, что исследование не означает, что эти профессии полностью исчезнут. По словам разработчиков, искусственный интеллект скорее будет "поддерживать людей в ежедневной работе", чем полностью их заменять. Однако генеральный директор OpenAI Сэм Альтман признал, что некоторые рабочие места будут потеряны.

"Я уверен, что многие люди, которые оказывают поддержку клиентов через телефон или компьютер, потеряют работу, и это будет лучше делать искусственный интеллект", — заявил Альтман.

