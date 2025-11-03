Зарплаты в этих профессиях в Украине выросли втрое: кому сейчас платят более 50 тысяч гривен

В Украине за последние четыре года зарплаты в сфере рабочих специальностей выросли в 2-3 раза. Больше всего зарабатывают каменщики, штукатуры, фасадщики и сантехники. Об этом свидетельствует исследование OLX Работа совместно с Европейской бизнес ассоциацией (EBA).

Зарплаты рабочих профессий в Украине выросли. Фото из открытых источников

Несмотря на войну в Украине, спрос на квалифицированных мастеров остается стабильно высоким, а 63% работодателей заявили о нехватке кадров, что непосредственно влияет на рост зарплат. Согласно аналитике, с 2022 по 2025 год зарплаты в строительных и ремонтных профессиях выросли на 50–200%.

К примеру, штукатуры сегодня зарабатывают 60 тыс. гривен в месяц, что втрое больше, чем в 2022 году, когда заплата была 22,5 тыс.. Зарплата каменщиков выросла с 15 до 50 тыс., а сантехников с 15 до 40 тыс. гривен.

Сколько зарабатывают каменщики, сантехники, штукатуры в Украине:

— Штукатуры – 60 тыс. гривен в месяц

— Фасадники – 52,5 тыс. гривен

— Каменщики – 50 тыс. гривен

— Прорабы – 45 тыс. гривен

— Плиточники – 42,5 тыс. гривен

— Сантехники – 40 тыс. гривен

— Маляры – 38,5 тыс. гривен

Даже разнорабочие получают заметно больше – 22,5 тыс. гривен в 2025 году против 12,5 тыс. гривен в 2022-м.

Специалисты объясняют это сочетанием нескольких факторов, включая инфляцию, восстановление строительного сектора после активных боевых действий и дефицит квалифицированных рабочих. По прогнозам аналитиков, спрос на мастеров будет сохраняться и дальше. Дефицит кадров стимулирует работодателей конкурировать за работников, повышая оплату труда.

Отметим, что в сентябре 2025 года средняя зарплата по Украине выросла до 26 623 грн, что на 2,7% больше, чем в августе. Однако в ведущих рабочих профессиях этот показатель почти вдвое выше.

