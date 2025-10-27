Програмування в кінці рейтингу: названо найважливіші професійні навички у 2025 році

Рубрики
У 2025 році ринок праці змінюється швидше, ніж будь-коли раніше. Автоматизація, штучний інтелект і цифрова трансформація кардинально впливають на вимоги до працівників. Як показує нова доповідь Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) "Майбутнє робочих місць 2025", компанії дедалі частіше цінують не технічні, а когнітивні та поведінкові навички.
Найважливіші професійні навички
Згідно з дослідженням, проведеним на основі понад тисячі відгуків міжнародних компаній, які разом працевлаштовують понад 14 мільйонів людей, ключовою навичкою майбутнього є аналітичне мислення. Його вважають необхідним 69% роботодавців. Ця навичка охоплює здатність аналізувати великі обсяги інформації, робити висновки, ухвалювати стратегічні рішення та шукати рішення в умовах невизначеності.
На другому місці опинилася стійкість, гнучкість і спритність, а третє місце посіли лідерські якості та соціальний вплив.
Найважливіші професійні навички у 2025 році
У кінці рейтингу опинилося програмування, яке ще кілька років тому вважалося "професією майбутнього". Це пояснюється тим, що сучасні алгоритми штучного інтелекту дедалі частіше автоматизують рутинні ІТ-завдання, тоді як головну роль починають відігравати творчість, критичне мислення та здатність навчатися новому. Також у кінці рейтингу опинилися такі навички, як екологічна відповідальність, витривалість та сенсорна обробка інформації.
Найважливіші професійні навички у 2025 році:
