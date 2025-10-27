logo_ukra

Програмування в кінці рейтингу: названо найважливіші професійні навички у 2025 році
Програмування в кінці рейтингу: названо найважливіші професійні навички у 2025 році

У 2025 році найважливішими навичками стануть аналітичне мислення, гнучкість і лідерство. Програмування втратило пріоритет.

27 жовтня 2025, 17:40
У 2025 році ринок праці змінюється швидше, ніж будь-коли раніше. Автоматизація, штучний інтелект і цифрова трансформація кардинально впливають на вимоги до працівників. Як показує нова доповідь Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) "Майбутнє робочих місць 2025", компанії дедалі частіше цінують не технічні, а когнітивні та поведінкові навички.

Програмування в кінці рейтингу: названо найважливіші професійні навички у 2025 році

Найважливіші професійні навички

Згідно з дослідженням, проведеним на основі понад тисячі відгуків міжнародних компаній, які разом працевлаштовують понад 14 мільйонів людей, ключовою навичкою майбутнього є аналітичне мислення. Його вважають необхідним 69% роботодавців. Ця навичка охоплює здатність аналізувати великі обсяги інформації, робити висновки, ухвалювати стратегічні рішення та шукати рішення в умовах невизначеності.

На другому місці опинилася стійкість, гнучкість і спритність, а третє місце посіли лідерські якості та соціальний вплив.

Програмування в кінці рейтингу: названо найважливіші професійні навички у 2025 році - фото 2

Найважливіші професійні навички у 2025 році

У кінці рейтингу опинилося програмування, яке ще кілька років тому вважалося "професією майбутнього". Це пояснюється тим, що сучасні алгоритми штучного інтелекту дедалі частіше автоматизують рутинні ІТ-завдання, тоді як головну роль починають відігравати творчість, критичне мислення та здатність навчатися новому. Також у кінці рейтингу опинилися такі навички, як екологічна відповідальність, витривалість та сенсорна обробка інформації.

Найважливіші професійні навички у 2025 році:

  • 1. Аналітичне мислення — 69%
  • 2. Стійкість, гнучкість та спритність — 67%
  • 3. Лідерство та соціальний вплив — 61%
  • 4. Креативне мислення — 57%
  • 5. Мотивація та самосвідомість — 52%
  • 6. Технологічна грамотність — 51%
  • 7. Емпатія та активне слухання — 50%
  • 8. Допитливість та навчання протягом усього життя — 50%
  • 9. Управління талантами — 47%
  • 10. Орієнтація на обслуговування та обслуговування клієнтів — 47%
  • 11. Штучний інтелект та великі дані — 45%
  • 12. Системне мислення — 42%
  • 13. Управління ресурсами та операції — 41%
  • 14. Надійність та увага до деталей — 37%
  • 15. Контроль якості — 35%
  • 16. Викладання та наставництво — 26%
  • 17. Мережі та кібербезпека — 25%
  • 18. Дизайн та користувацький досвід — 25%
  • 19. Багатомовність — 23%
  • 20. Маркетинг та медіа — 21%
  • 21. Читання, письмо та математика — 21%
  • 22. Екологічна відповідальність — 20%
  • 23. Програмування — 17%
  • 24. Спритність рук, витривалість та точність — 14%
  • 25. Глобальне громадянство — 13%
  • 26. Здатності до сенсорної обробки — 6%

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що OpenAI розкрила 44 професії, які можуть зникнути через штучний інтелект.

Також "Коментарі" писали, що названо найкраще місто для роботи у 2025 році.



