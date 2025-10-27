Программирование в конце рейтинга: названы важнейшие профессиональные навыки в 2025 году

В 2025 году рынок труда меняется быстрее, чем когда-либо раньше. Автоматизация, искусственный интеллект и цифровая трансформация кардинально влияют на требования работников. Как показывает новый доклад Всемирного экономического форума (ВЭФ) "Будущее рабочих мест 2025", компании все чаще ценят не технические, а когнитивные и поведенческие навыки.

Важнейшие профессиональные навыки

Согласно исследованию, проведенному на основе более тысячи отзывов международных компаний, вместе трудоустраивающих более 14 миллионов человек, ключевым навыком будущего является аналитическое мышление. Его считают необходимым 69% работодателей. Этот навык включает способность анализировать большие объемы информации, делать выводы, принимать стратегические решения и искать решения в условиях неопределенности.

На втором месте оказалась стойкость, гибкость и ловкость, а третье место заняли лидерские качества и социальное влияние.

В конце рейтинга оказалось программирование, еще несколько лет назад считавшееся "профессией будущего". Это объясняется тем, что современные алгоритмы искусственного интеллекта все чаще автоматизируют рутинные ИТ-задания, в то время как главную роль начинают играть творчество, критическое мышление и обучаться новому. Также в конце рейтинга оказались такие навыки как экологическая ответственность, выносливость и сенсорная обработка информации.

1. Аналитическое мышление – 69%

2. Устойчивость, гибкость и ловкость – 67%

3. Лидерство и социальное влияние – 61%

4. Креативное мышление – 57%

5. Мотивация и самосознание – 52%

6. Технологическая грамотность – 51%

7. Эмпатия и активное слушание – 50%

8. Любознательность и обучение на протяжении всей жизни – 50%

9. Управление талантами – 47%

10. Ориентация на обслуживание и обслуживание клиентов – 47%

11. Искусственный интеллект и большие данные – 45%

12. Системное мышление – 42%

13. Управление ресурсами и операции – 41%

14. Надежность и внимание к деталям – 37%

15. Контроль качества – 35%

16. Преподавание и наставничество – 26%

17. Сети и кибербезопасность – 25%

18. Дизайн и пользовательский опыт – 25%

19. Многоязычие – 23%

20. Маркетинг и медиа – 21%

21. Чтение, письмо и математика – 21%

22. Экологическая ответственность – 20%

23. Программирование – 17%

24. Ловкость рук, выносливость и точность — 14%

25. Глобальное гражданство – 13%

26. Способности к сенсорной обработке – 6%

