Українці масово думають про звільнення: які головні причини

Українські працівники дедалі частіше розглядають можливість звільнення, і причина не лише у низьких зарплатах. За даними нового аналітичного дослідження GRC.UA, яке охопило понад 600 респондентів з усіх регіонів країни крім тимчасово окупованих, головними чинниками невдоволення стають відсутність розвитку, вигорання та слабка комунікація всередині компаній. Опитування включало працівників державного сектору, приватного бізнесу та міжнародних компаній.

Чому працівники думають про звільнення. Фото з відкритих джерел

Головні причини звільнення в Україні

Учасники дослідження могли обрати до трьох причин, які змушують їх задуматися про зміну роботи. Найпопулярнішими варіанти були:

- відсутність розвитку — 55%;

- низька компенсація — 55%;

- відчуття недооцінки — 50%;

- вигорання та надмірне навантаження — 45%;

- втрата сенсу роботи — 20%;

- складні стосунки з керівником — 20%;

- нестача зворотного зв’язку — 10%.

Чому працівники думають про звільнення. Фото: GRC.UA

Ці дані свідчать, що фінансове питання залишається важливим, але вже не є домінуючим. Працівники дедалі більше цінують професійне зростання, підтримку та чітку комунікацію з керівництвом.

Працівники не відчувають власної цінності

Відповіді на запитання про відчуття значущості в компанії показують загальносистемну проблему. Згідно з дослідженням GRC.UA, лише 25% опитаних вважають себе справді цінними для роботодавця. Ще 45% відчувають себе "скоріше цінними", тоді як 30% переконані, що їхня робота мало кому потрібна.

Зворотний зв’язок

Регулярний фідбек є ключовим елементом сучасних HR-практик, однак в Україні він лишається слабкою ланкою. Дослідження про зворотний зв'язок працівників та керівництва показали такі результати:

- 40% отримують зворотний зв’язок раз на 3–6 місяців;

- 25% — майже ніколи;

- 20% — частіше ніж раз на місяць;

- 15% — лише раз на рік.

У результаті 65% працівників отримують фідбек рідше ніж раз на три місяці, що сильно відстає від міжнародних стандартів.

Генеральна директорка GRC.UA Марина Маковій прокоментувала результати дослідження про ринок праці та вказує, що українські компанії часто очікують високої результативності, але не створюють умов для стабільної мотивації.

"Компанії очікують високої продуктивності та залученості, але при цьому часто недооцінюють важливість розвитку, зворотного зв’язку та прозорої комунікації. Наші дані показують системну проблему: працівники не відчувають себе почутими й потрібними", — сказала Маковій в коментарі NV.

