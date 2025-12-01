Скільки заробляють моделі OnlyFans: їхні доходи вже зрівнялися з зірковими баскетболістами НБА

Платформа OnlyFans, яка за останні роки перетворилася на один із найприбутковіших сегментів цифрової індустрії контенту, продовжує дивувати масштабом заробітків своїх найуспішніших користувачів. Останні дані свідчать, що деякі моделі OnlyFans отримують доходи, співмірні з контрактами зірок НБА.

Скільки заробляють топ моделі OnlyFans та баскетболісти НБА

Заробітки Софі Рейнна рівні з Кайрі Ірвінгом

Американська модель та інтернет-зірка Софі Рейн стала вірусною наприкінці 2024 року, коли оприлюднила скриншот своїх доходів у понад 43 мільйони доларів на рік. Це рівень річної зарплати зіркового гравця "Даллас Маверікс" Кайрі Ірвінга. Рейн заявляє, що вже у 2026 році планує перевершити навіть Леброна Джеймса, одного з найвідоміших баскетболістів у світі. Його річний дохід оцінюють у 56 мільйонів доларів.

Белла Торн заробляє більше ніж Бем Адебайо

22-річна акторка та співачка Белла Торн стала однією з перших знаменитостей, що змінила правила гри на OnlyFans. Після реєстрації у 2020 році вона заробила 1 мільйон доларів за перші 24 години, встановивши рекорд платформи. Станом на 2025 рік її річний дохід з платформи становить 37,3 млн доларів. Це майже стільки, скільки отримує зірка "Маямі Гіт" Бем Адебайо.

Іггі Азалія отримує майже, як Джеймс Гарден

Австралійсько-американська реперка Іггі Азалія, яка свого часу підписувала контракти з великими музичними лейблами, також стала моделлю OnlyFans. Її річний дохід становить 36 мільйонів доларів, що майже на рівні з доходами зірки "Лос-Анджелес Кліпперс" Джеймса Гардена.

Заробітки Bhad Bhabie наблизились до Джейлена Брансена

Американська реп-виконавиця Данієль Бреголі (Bhad Bhabie), яка прославилася після вірусної появи на шоу "Доктор Філ", також увійшла в топ моделей OnlyFans за заробітками. В день свого 18-річчя вона зареєструвалася на платформі та за шість годин заробила 1 мільйон доларів, встановивши новий рекорд. Нині її річний дохід з OnlyFans становить 34 мільйони доларів, що приблизно дорівнює річному прибутку гравця "Нью-Йорк Нікс" Джейлена Брансена.

