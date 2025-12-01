logo

Сколько зарабатывают модели OnlyFans: их доходы уже сравнялись со звездными баскетболистами
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько зарабатывают модели OnlyFans: их доходы уже сравнялись со звездными баскетболистами

Топовые модели OnlyFans зарабатывают десятки миллионов долларов в год на уровне с самыми оплачиваемыми баскетболистами НБА.

1 декабря 2025, 11:45
Автор:
avatar

Slava Kot

Платформа OnlyFans, которая в последние годы превратилась в один из самых прибыльных сегментов цифровой индустрии контента, продолжает удивлять масштабом заработков своих самых успешных пользователей. Последние данные свидетельствуют, что некоторые модели OnlyFans получают доходы, соразмерные с контрактами звезд НБА.

Сколько зарабатывают модели OnlyFans: их доходы уже сравнялись со звездными баскетболистами

Сколько зарабатывают топ модели OnlyFans и баскетболисты

Заработки Софи Рейн равны с Кайри Ирвингом

Американская модель и интернет-звезда Софи Рейн стала вирусной в конце 2024 года, когда обнародовала скриншот своих доходов более чем в 43 миллиона долларов в год. Это уровень годовой зарплаты звездного игрока "Даллас Маверикс" Кайри Ирвинга. Рейн заявляет, что уже в 2026 году планирует превзойти даже Леброна Джеймса, одного из самых известных баскетболистов в мире. Его годовой доход оценивается в 56 миллионов долларов.

Белла Торн зарабатывает больше чем Бэм Адебайо

22-летняя актриса и певица Белла Торн стала одной из первых знаменитостей, изменившей правила игры на OnlyFans. После регистрации в 2020 году она заработала 1 миллион долларов за первые 24 часа, установив рекорд платформы. По состоянию на 2025 год ее годовой доход с платформы составляет 37,3 миллиона долларов. Это почти столько, сколько получает звезда "Майами Хит" Бэм Адебайо.

Игги Азалия получает почти, как Джеймс Гарден

Австралийско-американская реперка Игги Азалия, подписавшая в свое время контракты с крупными музыкальными лейблами, также стала моделью OnlyFans. Ее годовой доход составляет 36 миллионов долларов, что почти на уровне с доходами звезды "Лос-Анджелес Клипперс" Джеймса Гардена.

Заработки Bhad Bhabie приблизились к Джейлену Брансену

Американская рэп-исполнительница Даниэль Бреголи (Bhad Bhabie), прославившаяся после вирусного появления на шоу "Доктор Фил", также вошла в топ моделей OnlyFans по заработкам. В день своего 18-летия она зарегистрировалась на платформе и через шесть часов заработала 1 миллион долларов, установив новый рекорд. Сейчас ее годовой доход с OnlyFans составляет 34 миллиона долларов, что примерно равняется годовой прибыли игрока "Нью-Йорк Никс" Джейлена Брансена.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о мусульманском городе, который стал новой столицей OnlyFans.

Также "Комментарии" писали, что девушка запустила OnlyFans на свое 18-летие и повергла в шок рекордную сумму, которую заработала.



