Украинцы массово думают об увольнении: какие главные причины

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Украинские работники все чаще рассматривают возможность увольнения и причина не только в низких зарплатах. По данным нового аналитического исследования GRC.UA, охватившего более 600 респондентов из всех регионов страны, кроме временно оккупированных, главными факторами недовольства становятся отсутствие развития, выгорание и слабая коммуникация внутри компаний. Опрос включал работников государственного сектора, частного бизнеса и международных компаний.
Почему работники думают об увольнении. Фото из открытых источников
Участники исследования могли выбрать три причины, заставляющие их задуматься об изменении работы. Самыми популярными вариантами были:
Почему работники думают об увольнении. Фото: GRC.UA
Эти данные свидетельствуют, что финансовый вопрос остается важным, но уже не доминирующим. Сотрудники все больше ценят профессиональный рост, поддержку и четкую коммуникацию с руководством.
Ответы на вопросы об ощущении значимости в компании показывают общесистемную проблему. Согласно исследованию GRC.UA, только 25% опрошенных считают себя действительно ценными для работодателя. Еще 45% чувствуют себя "скорее ценными", в то время как 30% убеждены, что их работа мало кому нужна.
Регулярный фидбек является ключевым элементом современных HR-практик, однако в Украине он остается слабым звеном. Исследования об обратной связи работников и руководства показали следующие результаты:
В результате 65% работников получают фидбек реже раза в три месяца, что сильно отстает от международных стандартов.
Генеральный директор GRC.UA Марина Маковой прокомментировала результаты исследования о рынке труда и указывает, что украинские компании часто ожидают высокой результативности, но не создают условий для стабильной мотивации.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о 12 профессиях, на которых будут зарабатывать в 2030 году.
Также "Комментарии" писали, сколько зарабатывают модели OnlyFans.