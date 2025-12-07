Украинцы массово думают об увольнении: какие главные причины

Украинские работники все чаще рассматривают возможность увольнения и причина не только в низких зарплатах. По данным нового аналитического исследования GRC.UA, охватившего более 600 респондентов из всех регионов страны, кроме временно оккупированных, главными факторами недовольства становятся отсутствие развития, выгорание и слабая коммуникация внутри компаний. Опрос включал работников государственного сектора, частного бизнеса и международных компаний.

Главные причины увольнения в Украине

Участники исследования могли выбрать три причины, заставляющие их задуматься об изменении работы. Самыми популярными вариантами были:

— отсутствие развития – 55%;

— низкая компенсация – 55%;

— ощущение недооценки – 50%;

— выгорание и чрезмерная нагрузка – 45%;

— потеря смысла работы – 20%;

— сложные отношения с руководителем – 20%;

— недостаток обратной связи – 10%.

Эти данные свидетельствуют, что финансовый вопрос остается важным, но уже не доминирующим. Сотрудники все больше ценят профессиональный рост, поддержку и четкую коммуникацию с руководством.

Работники не чувствуют собственной ценности

Ответы на вопросы об ощущении значимости в компании показывают общесистемную проблему. Согласно исследованию GRC.UA, только 25% опрошенных считают себя действительно ценными для работодателя. Еще 45% чувствуют себя "скорее ценными", в то время как 30% убеждены, что их работа мало кому нужна.

Обратная связь

Регулярный фидбек является ключевым элементом современных HR-практик, однако в Украине он остается слабым звеном. Исследования об обратной связи работников и руководства показали следующие результаты:

— 40% получают обратную связь раз в 3–6 месяцев;

— 25% – почти никогда;

— 20% — чаще раза в месяц;

— 15% – только раз в год.

В результате 65% работников получают фидбек реже раза в три месяца, что сильно отстает от международных стандартов.

Генеральный директор GRC.UA Марина Маковой прокомментировала результаты исследования о рынке труда и указывает, что украинские компании часто ожидают высокой результативности, но не создают условий для стабильной мотивации.

"Компании ожидают высокой производительности и вовлеченности, но при этом часто недооценивают важность развития, обратной связи и прозрачной коммуникации. Наши данные показывают системную проблему: работники не чувствуют себя услышанными и нужными", — сказала Маковой в комментарии NV.

