ТОП-12 професій, на яких зароблятимуть у 2030 році: хто стане новою елітою ринку

У найближчі роки ринок праці перетвориться до невпізнання — і деякі спеціальності злетять у зарплатах настільки, що конкуренція за них буде шаленою. Про це розповідають фахівці Національного агенства кваліфікацій у дослідженні "Людський капітал 2030". Експерти прогнозують різке зростання попиту на фахівців, які працюють із ШІ, даними, кібербезпекою та інтелектуальними технологіями. І цей перелік уже можна вважати "золотою картою" для тих, хто хоче заробляти у 2030-му.

Найперспективніші професії 2030 року вже формують новий ринок праці.

У центрі уваги — технологічні професії, які диктують майбутнє економіки.

Передусім це розробники програмного забезпечення, адже цифрові продукти стають фундаментом бізнесу. Не менш швидко зростає запит на веб-розробників і інженерів смарт-пристроїв, адже гігабайти технологій переходять у побут, медицину й транспорт.

Шалено вибухає сфера Big Data. Світ давно перетворився на величезний масив інформації, і компанії готові платити будь-які гроші фахівцям, які вміють читати поведінку клієнтів як відкриту книгу.

Ще один напрям, що вже стає "золотим квитком", — фахівці з кібербезпеки. Після хвилі атак на українські держсервіси та бізнес винищення слабких місць в онлайн-системах стало питанням виживання.

А ось професія, яка звучить як наукова фантастика, але вже приносить шалені доходи: аналітик квантового машинного навчання. Це майбутні архітектори інтелектуальних систем нового покоління.

Поза техносвітом зростає попит на тих, кого ШІ не здатен замінити: психотерапевтів, коучів, фітнес-тренерів, онлайн-учителів та імідж-консультантів. Люди все більше вкладають у здоров’я, вигляд та ментальне відновлення — і ці сфери матимуть стабільний попит.

Експерти також фіксують різке збільшення інтересу українців до роботи за кордоном — особливо в доглядовій, рієлторській і б’юті-сфері. Тим часом МОН закликає обирати спеціальності, важливі для оборонної та промислової галузей, — країні критично потрібні інженери та технічні спеціалісти.

