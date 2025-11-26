logo

BTC/USD

87027

ETH/USD

2929.02

USD/UAH

42.3

EUR/UAH

48.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество работа и карьера ТОП-12 профессий, на которых будут зарабатывать в 2030 году: кто станет новой элитой рынка
commentss НОВОСТИ Все новости

ТОП-12 профессий, на которых будут зарабатывать в 2030 году: кто станет новой элитой рынка

ИИ, большие данные и цифровые сервисы стремительно меняют мир, и именно эти специальности уже сейчас готовят будущих миллионеров.

26 ноября 2025, 15:23
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

В ближайшие годы рынок труда изменится до неузнаваимости — и некоторые специальности взлетят в зарплатах настолько, что конкуренция за них будет безумной. Об этом рассказывают специалисты Национального агентства квалификаций в исследовании "Человеческий капитал 2030". Эксперты прогнозируют резкий рост спроса на специалистов, работающих с ИИ, данными, кибербезопасностью и интеллектуальными технологиями. И этот список уже можно считать "золотой картой" для тех, кто хочет зарабатывать в 2030-м.

ТОП-12 профессий, на которых будут зарабатывать в 2030 году: кто станет новой элитой рынка

Профессии будущего к 2030 году уже начинают менять рынок труда.

В центре внимания — технологические профессии , диктующие будущее экономики.
Прежде всего, это разработчики программного обеспечения , ведь цифровые продукты становятся фундаментом бизнеса. Не менее быстро растет запрос на веб-разработчиков и инженеров смарт-устройств , ведь гигабайты технологий переходят в быт, медицину и транспорт.

Безумно взрывается сфера Big Data . Мир давно превратился в огромный массив информации, и компании готовы платить любые деньги специалистам, умеющим читать поведение клиентов как открытую книгу.

Еще одно направление, которое становится "золотым билетом", — специалисты по кибербезопасности . После волны атак на украинские госсервисы и бизнес уничтожение слабых мест в онлайн-системах стало вопросом выживания.

А вот профессия, которая звучит как научная фантастика, но уже приносит безумные доходы: аналитик квантового машинного обучения . Это будущие архитекторы интеллектуальных систем нового поколения.

Вне технообразования растет спрос на тех, кого ИИ не способен заменить: психотерапевтов , коучей , фитнес-тренеров , онлайн-учителей и имидж-консультантов . Люди все больше вкладывают в здоровье, вид и ментальное восстановление — и эти сферы будут иметь стабильный спрос.

Эксперты также фиксируют резкое увеличение интереса украинцев к работе за границей, особенно в уходной, риелторской и бьюти-сфере. Между тем, МОН призывает выбирать специальности, важные для оборонной и промышленной отраслей, — стране критически нужны инженеры и технические специалисты.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал , что появился новый вирус для Android, который перехватывает пароли, читает мессенджеры и снимает деньги с карточек.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости