Трудові мігранти "підкорюють" Україну: скільки іноземців завезли у 2026 році

В Україні виникла гостра нестача працівників — спеціалісти виїхали за кордон чи долучилися до Сил оборони. Тож одним із рішень, яке розглядають і вже впроваджують — завезення трудових мігрантів. Питання гостре, дискусійне, однак кількість громадян з інших країн в українських містах збільшується. Портал “Коментарі” дізнався, скільки трудових мігрантів було завезено в Україну від початку 2026 року.

На офіційний журналістський запит в Державному центрі зайнятості повідомили, що іноземці та особи без громадянства мають право провадити в Україні інвестиційну, зовнішньоекономічну та інші види діяльності згідно з чинним законодавством. Таке право передбачене статтею 42 Закону України “Про зайнятість населення”.

“Роботодавці мають право на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на території України на підставі дозволу, що видається їм регіональними підрозділами Державної служби зайнятості”, — зауважили в Центрі.

Також пояснили, що Державна служба зайнятості не формує міграційну політику і не залучає іноземців до роботи в Україні. Функція Служби — забезпечити прозорий і законний механізм працевлаштування у випадку, якщо роботодавець ухвалив відповідне рішення.

“Служба надає йому адміністративну послугу — оформлення дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства”, — йдеться в повідомленні.

У Державному центрі зайнятості повідомили, що за наявною в них інформацією, у період з 1 січня по 1 травня 2026 року підрозділами служби зайнятості загалом було

оформлено 3 554 дозволи, з них:

2 845 – видано дозволів,

709 – продовжено дію дозволів.

Уточнюють, що такі дозволи видавалися в усіх областях України та в місті Києві.

Зазначимо, що у 2025 році у Державній службі зайнятості на офіційний запит “Коментарів” повідомили, скільки дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства було видано у 2021-2025 роках. Так, у:

2021 році — 16275 дозволів,

2022 році — 3912 дозволів;

2023 році — 3015 дозволів;

2024 році — 4720 дозволів;

за 9 місяців 2025 року — 5158 дозволів.

