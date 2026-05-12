Трудові мігранти "підкорюють" Україну: скільки іноземців завезли у 2026 році

Кречмаровская Наталия
В Україні виникла гостра нестача працівників — спеціалісти виїхали за кордон чи долучилися до Сил оборони. Тож одним із рішень, яке розглядають і вже впроваджують — завезення трудових мігрантів. Питання гостре, дискусійне, однак кількість громадян з інших країн в українських містах збільшується. Портал “Коментарі” дізнався, скільки трудових мігрантів було завезено в Україну від початку 2026 року.
На офіційний журналістський запит в Державному центрі зайнятості повідомили, що іноземці та особи без громадянства мають право провадити в Україні інвестиційну, зовнішньоекономічну та інші види діяльності згідно з чинним законодавством. Таке право передбачене статтею 42 Закону України “Про зайнятість населення”.
Також пояснили, що Державна служба зайнятості не формує міграційну політику і не залучає іноземців до роботи в Україні. Функція Служби — забезпечити прозорий і законний механізм працевлаштування у випадку, якщо роботодавець ухвалив відповідне рішення.
У Державному центрі зайнятості повідомили, що за наявною в них інформацією, у період з 1 січня по 1 травня 2026 року підрозділами служби зайнятості загалом було
оформлено 3 554 дозволи, з них:
2 845 – видано дозволів,
709 – продовжено дію дозволів.
Уточнюють, що такі дозволи видавалися в усіх областях України та в місті Києві.
Зазначимо, що у 2025 році у Державній службі зайнятості на офіційний запит “Коментарів” повідомили, скільки дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства було видано у 2021-2025 роках. Так, у:
2021 році — 16275 дозволів,
2022 році — 3912 дозволів;
2023 році — 3015 дозволів;
2024 році — 4720 дозволів;
за 9 місяців 2025 року — 5158 дозволів.
