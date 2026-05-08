“Заради чого ми воюємо?”: нове рішення шокувало військових

Завезення трудових мігрантів в України викликало дуже багато критики. Однак попри різкі заяви, чоловіки з інших країн прибувають. До того ж спеціалісти зазначають, що Україні потрібно буде завезти до 4,5 млн трудових мігрантів. Свою позицію щодо цієї ситуації висловили й військові.

Військові. Ілюстративне фото

Мер Генічеська, воїн ЗСУ з позивним “Осман” Бунятов Станіслав переконаний, що найгірша ідея завозити мігрантів в Україну під час війни. За його словами, це спровокує ряд негативних наслідків, про які й так всім відомо. Найгірше зі списку в нинішній час — соціальна несправедливість, зауважив воїн ЗСУ.

“Мігранти матимуть більше прав ніж чоловіча частина населення, яку зобовʼязують воювати за країну й обмежують у багатьох конституційних правах. Наша міграційна політика має базуватися на двох основних принципах — мова та обовʼязкове проходження військової служби, тоді є шанс зберегти те, за що ми власне воюємо і гинемо”, — підкреслив Бунятов.

Підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін зауважив, про яких мігрантів взагалі можемо говорити.

“Про людей, які будуть виконувати замість українців бойову службу? Це нормально, це адекватна історія. Тим самим звільнивши можливість українцям займати робочі посади. Або, добре, хочете, щоб ці іноземці мали змогу тут працювати, тоді давайте ухвалимо рішення, що вони тільки через військо можуть сюди потрапити. Бо інакше заради чого ми воюємо? Заради того, щоб стерти етнокультурну нашу групу, як українці”, — зауважив військовий.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді розповіли з махінаціями з виплатами військовим.