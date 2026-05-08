Главная Новости Общество права человека "Ради чего мы воюем?": новое решение шокировало военных
"Ради чего мы воюем?": новое решение шокировало военных

Воины ВСУ высказали категорическую позицию по завозу в Украину трудовых мигрантов

8 мая 2026, 18:26
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Завоз трудовых мигрантов в Украину вызвал очень много критики. Однако, несмотря на резкие заявления, мужчины из других стран прибывают. К тому же, специалисты отмечают, что Украине нужно будет ввезти до 4,5 млн трудовых мигрантов. Свою позицию по этой ситуации высказали и военные.

"Ради чего мы воюем?": новое решение шокировало военных

Военные. Иллюстративное фото

Мэр Геническа, воин ВСУ с позывным "Осман" Бунятов Станислав убежден, что худшая идея завозить мигрантов в Украину во время войны. По его словам, это спровоцирует ряд негативных последствий, о которых и так всем известно. Хуже всего из списка в настоящее время – социальная несправедливость, заметил воин ВСУ.

"Мигранты будут иметь больше прав, чем мужская часть населения, которую обязывают воевать за страну и ограничивают во многих конституционных правах. Наша миграционная политика должна базироваться на двух основных принципах — язык и обязательное прохождение военной службы, тогда есть шанс сохранить то, за что мы воюем и погибаем", — подчеркнул Бунятов.

Подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин заметил , о каких мигрантах вообще можем говорить.

"О людях, которые будут выполнять вместо украинцев боевую службу? Это нормально, это адекватная история. Тем самым уволив возможность украинцам занимать рабочие должности. Или, хорошо, хотите, чтобы эти иностранцы могли здесь работать, тогда давайте примем решение, что они только через войска могут сюда попасть. Иначе ради чего мы воюем? Ради того, чтобы стереть нашу этнокультурную группу, как украинцы”, — отметил военный.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде рассказали с махинациями с выплатами военным.



