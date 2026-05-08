Військові вже на межі: в Раді викрили жахливі маніпуляції

Кречмаровская Наталия
Президент України днями заявив про необхідність реформи в армії — торкнувся гострих питань — ротацій та заробітної плати. Президент заявив про значне підвищення виплат на передовій — навіть до 400 тис. грн.
Народна депутатка Анна Скороход розповіла, що такі гроші для виплат знайдуться, адже на передовій перебуває значно менше військових, ніж більшість розповідають. За її словами, гроші на виплати військовим знайти можна — достатньо переглянути бюджетні витрати, зарплати членів наглядових рад, які сягають до мільйона гривень. Однак, зазначила політик, цього не роблять, бо там “друзі-приятелі”.
Вказала вона і на проблеми з виплатами військовим.
Також народна депутатка пояснила, що військові скаржаться, що їм не виплачують доплати чи виплачують менші суму, ніж кількість днів, які вони були на передовій.
