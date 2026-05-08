Військові вже на межі: в Раді викрили жахливі маніпуляції
Військові вже на межі: в Раді викрили жахливі маніпуляції

Народна депутатка Скороход розповіла про махінації з виплатами військових на передовій

8 травня 2026, 17:09
Кречмаровская Наталия

Президент України днями заявив про необхідність реформи в армії — торкнувся гострих питань — ротацій та заробітної плати. Президент заявив про значне підвищення виплат на передовій — навіть до 400 тис. грн. 

Народна депутатка Анна Скороход розповіла, що такі гроші для виплат знайдуться, адже на передовій перебуває значно менше військових, ніж більшість розповідають. За її словами, гроші на виплати військовим знайти можна — достатньо переглянути бюджетні витрати, зарплати членів наглядових рад, які сягають до мільйона гривень. Однак, зазначила політик, цього не роблять, бо там “друзі-приятелі”.

Вказала вона і на проблеми з виплатами військовим. 

"Ті 100 000 грн, які у нас платяться… Якщо людина була на передовій 10 днів, вона не отримає 100 000 грн, вона отримає виходячи з 10 днів, які вона там була. Тому це все ілюзорно. Ось і 400 000 грн, їх теж платитимуть, виходячи з кількості днів. Повірте, не у всіх це все там так буде гладко”, — зауважила вона.

Також народна депутатка пояснила, що військові скаржаться, що їм не виплачують доплати чи виплачують менші суму, ніж кількість днів, які вони були на передовій.

“І коли починаєш все це піднімати, виявляється, що він в бойовий наказ не внесений, а внесений хтось інший. Або чомусь йому написали таку кількість днів, не таку кількість днів. І за журналами він не проходить, а він там був, а вони кажуть: "Його там не було цими днями". Махінацій багато. Кількість на передовій не така велика, як нам розповідають. І це реальна цифра, якщо справді її виплачувати тим людям, які перебувають на передку. Ну, чи це буде реалізовано? Не думаю”, — підсумувала нардепка. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як військові відреагували на пропозицію анулювати довідки про інвалідність.



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=YPYdkDS3b5w&t=1822s
