Військові не стримують обурення: це призведе до повного колапсу та катастрофи

Днями народний депутат Сергій Нагорняк запропонував анулювати довідки про інвалідність, пояснюючи, що багато таких довідок куплені. Військові відреагували на такі ініціативи, розповівши, що насправді станеться, якщо анулювати всі довідки про інвалідність.

Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов зазначив, якщо таку пропозицію реалізувати, це спричинить повний колапс системи та призведе до внутрішньоукраїнської катастрофи. Військовий зазначив, що проблема з фіктивними довідками дійсно є. Однак, якщо всі довідки анулювати та змусити людей знову доводити інвалідність, то система не витримає. Сазонов зазначив, що після анулювання люди з інвалідностями мають знову звертатися до комісій з документами, якщо виникне потреба — знову проходити обстеження. Жодна медкомісія, за словами воїна ЗСУ, цього не витримає. інше питання з пенсіями — чи платити їх поки триває перевірка та оформлення інвалідності.

“Але якщо цей натовп прийде, комісія “ляже”, до лікарів справа не дійде. Якщо вони підуть далі лікарями, ляже вся система медицини, не готова до такого навантаження. Вона ніколи не була готова до такого навантаження, навіть якщо їх розкидати на 5 років – до цього не готові. І зараз великі черги — до лікарів, і на МРТ, і на КТ. Я це говорю як військовий, який як би має можливість потрапляти до шпиталю, де своя система і з чергами набагато простіше. І в цивільних установах військових без черги скрізь проведуть. Що робити цивільним? Що робити військовим, які вже списані, вийшли у відставку за фактом цивільні. Система впаде, система не впорається, це неможливо зробити. Депутат пропонує явний ідіотизм”, — відверто розповів військовий.

За його словами, потрібно проводити неофіційні перевірки, звіряти документи, а якщо виникають питання — перевіряти медичні документи. І звісно, першочергово потрібно перевірити посадовців із великими пенсіями.

“Тобто, там непроста система. Вирішити цю проблему кавалерійським наскоком, скасувавши інвалідність, неможливо. Все захлинеться у цій системі. Проклянуть депутатів, проклянуть комісії, проклянуть лікарів. Скільки людей із хворим серцем, з тиском… та з чим завгодно… не доживе до закінчення процедури просто від цієї біганини по чергах, від походу медустановами? А приниження військових без рук, без ніг, які ходитимуть…”, — зауважив Сазонов.

Військовий переконаний, що для розв'язання проблеми потрібно не рік, два чи п’ять — потрібно підготувати програму на 10 років, ухвалити закони.

Щоб не знущатися над людьми, які віддали здоров’я на виробництві, на війні чи через хворобу. І потім запускати систему, максимально не чіпаючи людей — лише у виключних випадках когось змушувати щось проходити”, — підсумував захисник України.

