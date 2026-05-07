Военные не сдерживают возмущение: это приведет к полному коллапсу и катастрофе

На днях народный депутат Сергей Нагорняк предложил аннулировать справки об инвалидности, объясняя, что многие такие справки куплены. Военные отреагировали на такие инициативы, рассказав, что действительно произойдет, если аннулировать все справки об инвалидности.

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов отметил, если такое предложение реализовать, это повлечет за собой полный коллапс системы и приведет к внутриукраинской катастрофе. Военный отметил, что проблема с фиктивными справками действительно есть. Однако если все справки аннулировать и заставить людей снова доказывать инвалидность, то система не выдержит. Сазонов отметил, что после аннулирования люди с инвалидностями должны снова обращаться в комиссии с документами, в случае необходимости — снова проходить обследование. Никакая медкомиссия, по словам воина ВСУ, этого не выдержит. Другой вопрос с пенсиями — платить ли их пока продолжается проверка и оформление инвалидности.

"Но если эта толпа придет, комиссия "ляжет", до врачей дело не дойдет. Если они пойдут дальше врачами, ляжет вся система медицины, не готова к такой нагрузке. Она никогда не была готова к такой нагрузке, даже если их разбрасывать на 5 лет — к этому не готовы. И сейчас большие очереди – к врачам, и на МРТ, и на КТ. Я это говорю как военный, который как бы имеет возможность попадать в госпиталь, где своя система и с очередями гораздо проще. И в гражданских учреждениях военных без очереди везде проведут. Что делать гражданским? Что делать уже списанным военным вышли в отставку по факту гражданские. Система рухнет, система не справится, это невозможно сделать. Депутат предлагает явный идиотизм”, – откровенно рассказал военный.

По его словам, нужно проводить неофициальные проверки, сверять документы, а если возникают вопросы – проверять медицинские документы. И, конечно, в первую очередь нужно проверить должностных лиц с большими пенсиями.

"То есть там непростая система. Решить эту проблему кавалерийским наскоком, отменив инвалидность, невозможно. Все захлебнется в этой системе. Проклянут депутатов, проклянут комиссии, проклянут врачей. Сколько людей с больным сердцем, с давлением... и с чем угодно... доживет до окончания процедур просто от этой беготни по очередям, от похода медучреждениями? А унижение военных без рук, без ног, которые будут ходить…”, — заметил Сазонов.

Военный убежден, что для решения проблемы нужно не год, два или пять – нужно подготовить программу на 10 лет, принять законы.

"Чтобы не издеваться над людьми, отдавшими здоровье на производстве, на войне или по болезни. И потом запускать систему, максимально не трогая людей – только в исключительных случаях кого-то заставлять что-то проходить”, — подытожил защитник Украины.

