Военные уже на грани: в Раде разоблачили ужасные манипуляции

Кречмаровская Наталия
Президент Украины на днях заявил о необходимости реформы в армии — затронул острые вопросы — ротации и заработную плату. Президент заявил о значительном повышении выплат на передовой – даже до 400 тыс. грн.
Народная депутат Анна Скороход рассказала, что такие деньги для выплат найдутся, ведь на передовой находится значительно меньше военных, чем большинство рассказывают. По ее словам, деньги на выплаты военным найти можно — достаточно пересмотреть бюджетные расходы, зарплаты членов наблюдательных советов, которые достигают миллиона гривен. Однако, отметила политик, этого не делают, потому что там "друзья-приятели".
Указала она и на проблемы с выплатами военным.
Также народная депутат объяснила, что военные жалуются, что им не выплачивают доплаты или выплачивают меньшие суммы, чем количество дней, которые они были на передовой.
