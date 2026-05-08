logo

BTC/USD

79806

ETH/USD

2289.41

USD/UAH

43.86

EUR/UAH

51.6

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Военные уже на грани: в Раде разоблачили ужасные манипуляции
commentss НОВОСТИ Все новости

Военные уже на грани: в Раде разоблачили ужасные манипуляции

Народная депутат Скороход рассказала о махинациях с выплатами военных на передовой

8 мая 2026, 17:09
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Президент Украины на днях заявил о необходимости реформы в армии — затронул острые вопросы — ротации и заработную плату. Президент заявил о значительном повышении выплат на передовой – даже до 400 тыс. грн.

Военные уже на грани: в Раде разоблачили ужасные манипуляции

Военные. Иллюстративное фото

Народная депутат Анна Скороход рассказала, что такие деньги для выплат найдутся, ведь на передовой находится значительно меньше военных, чем большинство рассказывают. По ее словам, деньги на выплаты военным найти можно — достаточно пересмотреть бюджетные расходы, зарплаты членов наблюдательных советов, которые достигают миллиона гривен. Однако, отметила политик, этого не делают, потому что там "друзья-приятели".

Указала она и на проблемы с выплатами военным.

"Те 100 000 грн, которые у нас платятся… Если человек был на передовой 10 дней, он не получит 100 000 грн, он получит исходя из 10 дней, которые он там был. Поэтому это все иллюзорно. Вот и 400 000 грн, их тоже будут платить, исходя из количества дней. Поверьте, не у всех это все там будет гладко”, — отметила она.

Также народная депутат объяснила, что военные жалуются, что им не выплачивают доплаты или выплачивают меньшие суммы, чем количество дней, которые они были на передовой.

"И когда начинаешь все это поднимать, оказывается, что он в боевой приказ не внесен, а внесен кто-то другой. Или почему-то ему написали такое количество дней, не такое количество дней. И по журналам он не проходит, а он там был, а они говорят: "Его там не было в эти дни". 
Махинаций много. Количество на передовой не так велико, как нам рассказывают. И это реальная цифра, если ее выплачивать тем людям, которые находятся на передке. Ну, будет ли это реализовано? Не думаю”, — подытожила нардепка.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как военные отреагировали на предложение аннулировать справки об инвалидности.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YPYdkDS3b5w&t=1822s
Теги:

Новости

Все новости