Военные уже на грани: в Раде разоблачили ужасные манипуляции

Президент Украины на днях заявил о необходимости реформы в армии — затронул острые вопросы — ротации и заработную плату. Президент заявил о значительном повышении выплат на передовой – даже до 400 тыс. грн.

Народная депутат Анна Скороход рассказала, что такие деньги для выплат найдутся, ведь на передовой находится значительно меньше военных, чем большинство рассказывают. По ее словам, деньги на выплаты военным найти можно — достаточно пересмотреть бюджетные расходы, зарплаты членов наблюдательных советов, которые достигают миллиона гривен. Однако, отметила политик, этого не делают, потому что там "друзья-приятели".

Указала она и на проблемы с выплатами военным.

"Те 100 000 грн, которые у нас платятся… Если человек был на передовой 10 дней, он не получит 100 000 грн, он получит исходя из 10 дней, которые он там был. Поэтому это все иллюзорно. Вот и 400 000 грн, их тоже будут платить, исходя из количества дней. Поверьте, не у всех это все там будет гладко”, — отметила она.

Также народная депутат объяснила, что военные жалуются, что им не выплачивают доплаты или выплачивают меньшие суммы, чем количество дней, которые они были на передовой.

"И когда начинаешь все это поднимать, оказывается, что он в боевой приказ не внесен, а внесен кто-то другой. Или почему-то ему написали такое количество дней, не такое количество дней. И по журналам он не проходит, а он там был, а они говорят: "Его там не было в эти дни". Махинаций много. Количество на передовой не так велико, как нам рассказывают. И это реальная цифра, если ее выплачивать тем людям, которые находятся на передке. Ну, будет ли это реализовано? Не думаю”, — подытожила нардепка.

