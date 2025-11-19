Трудові мігранти: скільки іноземців приїхало на роботу в Україну під час війни

Обов'язкова мобілізація та виїзд українців за кордон позначилися на ринку праці. Посадовці заявляють про необхідність ввезення в Україну мільйонів трудових мігрантів. Портал “Коментарі” дізнався, скільки трудових мігрантів було завезено в Україну у 2021-2025 роках та з яких країн приїздить найбільше громадян.

У Державній міграційній службі України надали інформацію про кількості посвідок на тимчасове проживання в Україні, виданих іноземцям та особам без громадянства у зв’язку з працевлаштуванням за період з 01.01.2021 до 31.10.2025.

Так було видано відповідних посвідок у:

2021 році — 12883,

2022 році — 3173,

2023 році — 2714,

2024 році — уперше — 2639, у порядку обміну — 1229

2025 році — уперше 2552, у порядку обміну 1531

За даними ДМС, найбільше посвідок на тимчасове проживання у 2021-2025 роках отримали громадяни Туреччини — у:

2021 році — 2619,

2022 році — 571,

2023 році — 628,

2024 році — 774,

2025 році — 721.

У Державній міграційній службі пояснили: “Згідно з частиною четвертою статті 4 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" іноземці та особи без громадянства, які відповідно до закону прибули в Україну для працевлаштування або укладення гіг-контракту або під час перебування на законних підставах на території України у випадку, передбаченому частиною тринадцятою цієї статті, отримали дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства в України та посвідку на тимчасове проживання в Україні, вважаються такими, які на законних підставах перебувають на території України на період роботи в Україні”.

У Державній службі зайнятості на офіційний запит “Коментарів” повідомили, скільки дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства було видано у 2021-2025 роках. Так, у:

2021 році — 16275 дозволів,

2022 році — 3912 дозволів;

2023 році — 3015 дозволів;

2024 році — 4720 дозволів;

за 9 місяців 2025 року — 5158 дозволів.

Кількість роботодавців, які подали заяви щодо оформлення дозволів:

у 2021 році — 19585;

у 2022 році — 3288;

у 2023 році — 3071;

у 2024 році — 2773;

за 9 місяців 2025 року — 2656.

У розрізі країн у Державній службі зайнятості надали наступну інформацію

Тож варто зауважити, що попри заяви та побоювання щодо масового ввезення трудових мігрантів, поточна ситуація ще не відображає навіть довоєнних тенденцій.

