logo_ukra

BTC/USD

82188

ETH/USD

2682.01

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство робота і кар'єра Трудові мігранти: скільки іноземців приїхало на роботу в Україну під час війни
commentss НОВИНИ Всі новини

Трудові мігранти: скільки іноземців приїхало на роботу в Україну під час війни

Скільки трудових мігрантів в Україні: офіційні дані Державної міграційної служби та служби зайнятості

19 листопада 2025, 17:54
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Обов'язкова мобілізація та виїзд українців за кордон позначилися на ринку праці. Посадовці заявляють про необхідність ввезення в Україну мільйонів трудових мігрантів. Портал “Коментарі” дізнався, скільки трудових мігрантів було завезено в Україну у 2021-2025 роках та з яких країн приїздить найбільше громадян. 

Трудові мігранти: скільки іноземців приїхало на роботу в Україну під час війни

Мігранти. Фото портал "Коментарі"

У Державній міграційній службі України надали інформацію про кількості посвідок на тимчасове проживання в Україні, виданих іноземцям та особам без громадянства у зв’язку з працевлаштуванням за період з 01.01.2021 до 31.10.2025.

Так було видано відповідних посвідок у:

  • 2021 році — 12883, 

  • 2022 році — 3173,

  • 2023 році — 2714, 

  • 2024 році — уперше — 2639, у порядку обміну — 1229

  • 2025 році — уперше 2552, у порядку обміну 1531

За даними ДМС, найбільше посвідок на тимчасове проживання у 2021-2025 роках  отримали громадяни Туреччини — у:

  • 2021 році — 2619, 

  • 2022 році — 571,

  • 2023 році — 628,

  • 2024 році — 774,

  • 2025 році — 721.

У Державній міграційній службі пояснили: “Згідно з частиною четвертою статті 4 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" іноземці та особи без громадянства, які відповідно до закону прибули в Україну для працевлаштування або укладення гіг-контракту або під час перебування на законних підставах на території України у випадку, передбаченому частиною тринадцятою цієї статті, отримали дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства в України та посвідку на тимчасове проживання в Україні, вважаються такими, які на законних підставах перебувають на території України на період роботи в Україні”. 

У Державній службі зайнятості на офіційний запит “Коментарів” повідомили, скільки дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства було видано у 2021-2025 роках. Так, у:

  • 2021 році — 16275 дозволів,

  • 2022 році — 3912 дозволів;

  • 2023 році — 3015 дозволів;

  • 2024 році — 4720 дозволів;

  • за 9 місяців 2025 року — 5158 дозволів.

Кількість роботодавців, які подали заяви щодо оформлення дозволів:

  • у 2021 році — 19585;

  • у 2022 році — 3288;

  • у 2023 році — 3071;

  • у 2024 році — 2773;

  • за 9 місяців 2025 року — 2656.

У розрізі країн у Державній службі зайнятості надали наступну інформацію

Трудові мігранти: скільки іноземців приїхало на роботу в Україну під час війни - фото 2

Тож варто зауважити, що попри заяви та побоювання щодо масового ввезення трудових мігрантів, поточна ситуація ще не відображає навіть довоєнних тенденцій. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як змінюються вимоги до айтівців. 




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини