Трудові мігранти: скільки іноземців приїхало на роботу в Україну під час війни

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Обов'язкова мобілізація та виїзд українців за кордон позначилися на ринку праці. Посадовці заявляють про необхідність ввезення в Україну мільйонів трудових мігрантів. Портал “Коментарі” дізнався, скільки трудових мігрантів було завезено в Україну у 2021-2025 роках та з яких країн приїздить найбільше громадян.
Мігранти. Фото портал "Коментарі"
У Державній міграційній службі України надали інформацію про кількості посвідок на тимчасове проживання в Україні, виданих іноземцям та особам без громадянства у зв’язку з працевлаштуванням за період з 01.01.2021 до 31.10.2025.
Так було видано відповідних посвідок у:
2021 році — 12883,
2022 році — 3173,
2023 році — 2714,
2024 році — уперше — 2639, у порядку обміну — 1229
2025 році — уперше 2552, у порядку обміну 1531
За даними ДМС, найбільше посвідок на тимчасове проживання у 2021-2025 роках отримали громадяни Туреччини — у:
2021 році — 2619,
2022 році — 571,
2023 році — 628,
2024 році — 774,
2025 році — 721.
У Державній службі зайнятості на офіційний запит “Коментарів” повідомили, скільки дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства було видано у 2021-2025 роках. Так, у:
2021 році — 16275 дозволів,
2022 році — 3912 дозволів;
2023 році — 3015 дозволів;
2024 році — 4720 дозволів;
за 9 місяців 2025 року — 5158 дозволів.
Кількість роботодавців, які подали заяви щодо оформлення дозволів:
у 2021 році — 19585;
у 2022 році — 3288;
у 2023 році — 3071;
у 2024 році — 2773;
за 9 місяців 2025 року — 2656.
У розрізі країн у Державній службі зайнятості надали наступну інформацію
Тож варто зауважити, що попри заяви та побоювання щодо масового ввезення трудових мігрантів, поточна ситуація ще не відображає навіть довоєнних тенденцій.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як змінюються вимоги до айтівців.